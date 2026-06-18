"วราวุธ" ประชุมครม.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จากอุดรฯ ระหว่างลงพื้นที่ รง.น้ำตาล-เหมืองโพแทส

รมว.อุตสาหกรรม ร่วมประชุมครม. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ทางไกลจากอุดรธานี ระหว่างลงพื้นที่ รง.น้ำตาล- เหมืองโพแทส
วันที่ (18 มิถุนายน 2569) ที่จังหวัดอุดรธานี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ พร้อมตรวจเยี่ยมกิจการโรงงานน้ำตาลและเหมืองแร่โพแทช
โดยในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ นายวราวุธได้เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมรวมพลัง 3 มิติ พา SME ไทยโตยั่งยืน” ที่โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี พร้อมมอบป้ายสินเชื่อ 6 กิจการ และเยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าจากลูกค้าของธนาคาร SME D Bank
จากนั้นช่วงบ่าย นายวราวุธ พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมกิจการของบริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด เพื่อติดตามกระบวนการผลิตน้ำตาล และเยี่ยมชมแปลงอ้อยของชาวไร่อ้อยดีเด่น ที่นำพันธุ์อ้อยที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายไปปลูกเพิ่มผลผลิต และได้ตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังความคืบหน้าโครงการเหมืองแร่โพแทชของบริษัท เอเชีย แปซิฟิก โพแทช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (APPC)
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างที่นายวราวุธนำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามงานที่จังหวัดอุดรธานีนั้น ก็ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุม แทนนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งติดภารกิจที่ประเทศรัสเซีย