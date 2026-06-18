"พิพัฒน์" ปัดถูกยึด EEC แจงส่งคืนให้ "อนุทิน" เอง ขอโฟกัสบิ๊กโปรเจกต์คมนาคมให้สำเร็จ ยันไร้ปัญหาภายใน ภท.

"พิพัฒน์" ปัดถูกยึด EEC แจงส่งคืนงานให้ "อนุทิน" ดูแลเอง ยันไม่มีปัญหาภายใน ชี้ ภท.คุยกันทุกมิติ ขอเบนเข็มกลับมาโฟกัสบิ๊กโปรเจกต์กระทรวงคมนาคมให้สำเร็จ ดีกว่าทำสองทางแล้วไม่ดีสักอย่าง ชี้นายกฯ มีศักยภาพดึงทุนต่างชาติได้มากกว่า
วันที่ 18 มิถุนายน เวลา 13.10 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเท็จจริงกระแสข่าวที่ว่าได้ส่งมอบการกำกับดูแลโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กลับไปให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ดูแลแทน ว่า ตนกำกับดูแล EEC มาตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน 1 และภายหลังการเลือกตั้ง เมื่อนายอนุทินกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตนก็อาสาเข้ามาดูแล EEC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยจากการประชุม 3-4 ครั้งที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการสะสางประเด็นด้านกฎหมายที่ค้างมาจากหลายรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งตนได้กลับไปหารือกับนายกฯ ซึ่งท่านก็เห็นด้วยว่าหลังจากนี้ควรจะเป็นเรื่องของการดึงผู้ที่มาลงทุนใน EEC ส่วนนี้เป็นที่ตกลงว่านายกฯ รับเรื่องนี้คืนไป
"ขณะนี้เรื่องของกระทรวงคมนาคมเรามีโปรเจคใหญ่ต้องไปให้การสนับสนุนใน EEC อีกหลายเรื่อง ผมกลับมาโฟกัสที่กระทรวงคมนาคมน่าจะเหมาะสมกว่า เพราะไม่งั้นเราทำงานสองทางสุดท้ายจะไม่สำเร็จเลยสักทาง แต่ด้วยความเป็นมืออาชีพของนายกรัฐมนตรี และช่วงนี้ท่านเดินทางไปประชุมต่างประเทศตลอด ท่านน่าจะมีโอกาสเจรจากับผู้ประกอบการ-และนักลงทุนในต่างประเทศ สามารถคุยและชวนมาลงทุนใน EEC ตรงนี้คือประเด็นที่สำคัญที่สุด" นายพิพัฒน์ กล่าว
ส่วนกรณีที่ว่าจะมีปัญหาทำให้เกิดความร้าวฉานในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นั้น นายพิพัฒน์กล่าวว่า ตนเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และอยู่กับพรรคภูมิใจไทยมาตลอด อะไรที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติเราต้องยอมรับในทุกเรื่อง แต่ที่สำคัญจะมีการเสี้ยมว่าตนสบายใจหรือไม่ ก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นตนและนายกฯ ได้หารือกันเป็นที่เรียบร้อย ตนอยากจะชี้แจงให้สื่อมวลชนทราบว่า สิ่งต่างๆ ที่มีการพูดไปตั้งแต่เมื่อวาน (17 มิ.ย.) จนถึงวันนี้ ขอชี้แจงให้ทราบว่า ในพรรคภูมิใจไทยไม่มีอะไรที่ไม่มีการคุยกัน เราคุยกันทุกมิติ โดยเฉพาะตนกับนายกรัฐมนตรี