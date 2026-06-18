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"พิพัฒน์" ปัดถูกยึด EEC แจงส่งคืนให้ "อนุทิน" เอง ขอโฟกัสบิ๊กโปรเจกต์คมนาคมให้สำเร็จ ยันไร้ปัญหาภายใน ภท.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"พิพัฒน์" ปัดถูกยึด EEC แจงส่งคืนงานให้ "อนุทิน" ดูแลเอง ยันไม่มีปัญหาภายใน ชี้ ภท.คุยกันทุกมิติ ขอเบนเข็มกลับมาโฟกัสบิ๊กโปรเจกต์กระทรวงคมนาคมให้สำเร็จ ดีกว่าทำสองทางแล้วไม่ดีสักอย่าง ชี้นายกฯ มีศักยภาพดึงทุนต่างชาติได้มากกว่า

วันที่ 18 มิถุนายน เวลา 13.10 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเท็จจริงกระแสข่าวที่ว่าได้ส่งมอบการกำกับดูแลโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กลับไปให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ดูแลแทน ว่า ตนกำกับดูแล EEC มาตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน 1 และภายหลังการเลือกตั้ง เมื่อนายอนุทินกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตนก็อาสาเข้ามาดูแล EEC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยจากการประชุม 3-4 ครั้งที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการสะสางประเด็นด้านกฎหมายที่ค้างมาจากหลายรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งตนได้กลับไปหารือกับนายกฯ ซึ่งท่านก็เห็นด้วยว่าหลังจากนี้ควรจะเป็นเรื่องของการดึงผู้ที่มาลงทุนใน EEC ส่วนนี้เป็นที่ตกลงว่านายกฯ รับเรื่องนี้คืนไป

"ขณะนี้เรื่องของกระทรวงคมนาคมเรามีโปรเจคใหญ่ต้องไปให้การสนับสนุนใน EEC อีกหลายเรื่อง ผมกลับมาโฟกัสที่กระทรวงคมนาคมน่าจะเหมาะสมกว่า เพราะไม่งั้นเราทำงานสองทางสุดท้ายจะไม่สำเร็จเลยสักทาง แต่ด้วยความเป็นมืออาชีพของนายกรัฐมนตรี และช่วงนี้ท่านเดินทางไปประชุมต่างประเทศตลอด ท่านน่าจะมีโอกาสเจรจากับผู้ประกอบการ-และนักลงทุนในต่างประเทศ สามารถคุยและชวนมาลงทุนใน EEC ตรงนี้คือประเด็นที่สำคัญที่สุด" นายพิพัฒน์ กล่าว


ส่วนกรณีที่ว่าจะมีปัญหาทำให้เกิดความร้าวฉานในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นั้น นายพิพัฒน์กล่าวว่า ตนเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และอยู่กับพรรคภูมิใจไทยมาตลอด อะไรที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติเราต้องยอมรับในทุกเรื่อง แต่ที่สำคัญจะมีการเสี้ยมว่าตนสบายใจหรือไม่ ก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นตนและนายกฯ ได้หารือกันเป็นที่เรียบร้อย ตนอยากจะชี้แจงให้สื่อมวลชนทราบว่า สิ่งต่างๆ ที่มีการพูดไปตั้งแต่เมื่อวาน (17 มิ.ย.) จนถึงวันนี้ ขอชี้แจงให้ทราบว่า ในพรรคภูมิใจไทยไม่มีอะไรที่ไม่มีการคุยกัน เราคุยกันทุกมิติ โดยเฉพาะตนกับนายกรัฐมนตรี

"พิพัฒน์" ปัดถูกยึด EEC แจงส่งคืนให้ "อนุทิน" เอง ขอโฟกัสบิ๊กโปรเจกต์คมนาคมให้สำเร็จ ยันไร้ปัญหาภายใน ภท.
"พิพัฒน์" ปัดถูกยึด EEC แจงส่งคืนให้ "อนุทิน" เอง ขอโฟกัสบิ๊กโปรเจกต์คมนาคมให้สำเร็จ ยันไร้ปัญหาภายใน ภท.