พม.จับมือ ซีพี ออลล์ เปิดงานรองรับวัยเก๋า 1,000 อัตรา ตำแหน่ง “พนักงานดูแลพื้นที่ขาย” และ “พนักงานดูแลลานจอดรถ” หนุนผู้สูงอายุมีรายได้ มีคุณค่า พึ่งพาตนเองได้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับผู้สูงอายุอายุ 60-75 ปี จำนวน 1,000 อัตรา ในตำแหน่ง “พนักงานดูแลพื้นที่ขาย” และ “พนักงานดูแลลานจอดรถ” ซึ่งเป็นงานที่คำนึงถึงความเหมาะสมด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และประสบการณ์ของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการมีรายได้และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย โดยมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้มีงานทำและมีรายได้ที่เหมาะสม ภายใต้แนวคิด “สร้างสังคมอยู่ดี มีโอกาส เพื่อคนไทยทุกคน” พร้อมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทในสังคมและสามารถใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาต่อยอดในการทำงานได้
ล่าสุด นางสาวชนก จันทาทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน และสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ ภายใต้ “โครงการผู้ใหญ่ใจดีซีพี ออลล์” โดยมี นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และ นางสาวณัฐฐานิตา พิพัฒน์ธำรงกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม เพื่อขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผู้สูงอายุจำนวนมากยังมีความพร้อมและมีความประสงค์ที่จะทำงานต่อหลังเกษียณ การสร้างโอกาสด้านการจ้างงาน จึงไม่เพียงช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว แต่ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงวัยได้ใช้ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ และทักษะที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและภาคธุรกิจ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุจะทำหน้าที่คัดกรองและจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความพร้อมในการทำงาน ก่อนส่งต่อให้บริษัทพิจารณาจ้างงานในตำแหน่งที่เหมาะสม
ทั้งนี้ บันทึกความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2569-2572 โดย ซีพี ออลล์ จะสนับสนุนการจัดหาตำแหน่งงานและการพัฒนาทักษะด้านอาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำ มีรายได้ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมต่อไป