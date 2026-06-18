"ภาวุธ" ปัดเกี่ยวข้อง Forex ยังไม่ออกความเห็น ขอรอดูหมายก่อน

ข่าวสะพัด! สส.เอี่ยวเครือข่าย Forex ผิดกฎหมาย อักษรย่อ “ภ.” ล่าสุด “ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ” ออกโรงแจงสื่อ ยืนยันคำโตไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอน พร้อมระบุสั้นๆ “รอดูหมายก่อน” และขอรอฟังการแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. จากกรณี รมว.ยุติธรรม เตรียมนำทีมแถลงผลปฏิบัติการในวันศุกร์นี้ กรณีการตรวจสอบเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย หลังดำเนินการเข้าตรวจค้น 24 จุดทั่วประเทศ ยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 65 ล้านบาท พร้อมอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก รวมบุคคล 57 ราย และนิติบุคคล 20 ราย โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิง และเตรียมเปิดแผนผังเครือข่ายพร้อมพยานหลักฐานต่อสาธารณะ
สำหรับกระแสข่าวที่มีการกล่าวถึงนักการเมืองรายหนึ่ง ที่ถูกตรวจสอบนั้น นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.พรรคประชาชน ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ว่า “รอดูหมายก่อน” และเมื่อถูกสอบถามกรณีกระแสเชื่อมโยงเส้นเงินกับขบวนการ Forex เจ้าตัวกล่าวว่า “ยังไม่มีความเห็น ขอรอข้อมูลอย่างเป็นทางการ” พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าว