“ธนกร” เปิดงานเทศกาลผัดหมี่และของดีเมืองนัง นครศรีฯ ชี้ “ไทยช่วยไทยพลัส” มาถูกจังหวะ สหรัฐฯ-อิหร่านหยุดยิง ลดภาระประชาชน

“ธนกร” เปิดงานเทศกาลผัดหมี่และของดีเมืองนัง นครศรีฯ ชี้ “ไทยช่วยไทยพลัส” รัฐบาลหยิบใช้ถูกจังหวะ ถูกเวลา หลังสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิง เชื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง มั่นใจ”นายกหนู“มีโครงการดีๆออกมาอีกแน่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (16 มิ.ย.) นายธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัยเมืองนัง (เทศกาลผัดหมี่ และของดีเมืองนัง ครั้งที่ 11) ณ เวทีกลางถนนศรีสมบูรณ์ เขตเทศบาลเมืองปากพนัง (ปากพนังฝั่งตะวันตก) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและนายขวัญชัย รอดมณี นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังให้การต้อนรับ โดยมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
นายธนกร กล่าวว่า นครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน และเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยพลังของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ที่ช่วยกันขับเคลื่อนบ้านเกิดให้ก้าวไปข้างหน้า โดยเฉพาะอำเภอปากพนัง ถือเป็นพื้นที่สำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ วิถีประมง วิถีเกษตรตรกรรม มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ ที่ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาสิ่งดีงามของบ้านเราให้คงอยู่ พร้อมทั้งต่อยอดสู่อนาคตอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย ที่วันนี้ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างเต็มที่
นายธนกร ยังกล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่าน บรรลุข้อตกลงหยุดยิงด้วยว่า ถือเป็นสัญญาณที่ดี เพราะการไม่เกิดสงครามขึ้นนั้นย่อมส่งผลดีต่อเศรษฐกิจทั่วโลก เชื่อว่าต่อจากนี้ไปนานาประเทศจะเริ่มปรับตัวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของตัวเอง ราคาพลังงานก็จะเริ่มเสถียรมากขึ้น วิกฤตต้นทุนที่ส่งผลต่อราคาสินค้าทุกชนิดก็จะเริ่มดีขึ้นด้วย ดังนั้น โครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลที่ออกมาในขณะนี้ จึงเรียกได้ว่าออกมาได้ถูกจังหวะ ถูกเวลา เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง และรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน จะยังคงมีนโยบายดีๆ แบบนี้ออกมาให้กับประชาชนอีกเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่