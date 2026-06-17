กรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามโรงแรมเถื่อนต่อเนื่อง จับซ้ำโรงแรมป่าตองฝ่าฝืนกฎหมาย หลังเคยถูกดำเนินคดีมาแล้ว

วันที่ 16 มิถุนายน 2569 ภายใต้นโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การจัดระเบียบสังคม และการปราบปรามผู้มีอิทธิพล พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง นำโดย ร.ต.ต.สิงห์คำ คำยอด ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ ดำเนินการสืบสวนตรวจสอบสถานประกอบการที่มีพฤติการณ์ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
จากการสืบสวนพบว่า โรงแรมชาโตว์ ดู วิลเลจ ป่าตอง (Chateau Du Village Patong) มีพฤติการณ์ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 โดยมีการโฆษณาและเปิดรับจองห้องพักผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในลักษณะเดียวกับโรงแรมทั่วไป ทั้งที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแต่อย่างใด
ทั้งนี้ สถานประกอบการดังกล่าวเคยถูกชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจับกุมและดำเนินคดีมาแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 แต่ยังคงฝ่าฝืนกฎหมายและเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงพฤติกรรมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจึงได้วางแผนสืบสวนและทำการล่อซื้อ โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าจองและเข้าพักในสถานประกอบการดังกล่าวเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานชัดเจนว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรป่าตอง เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย
ผลการตรวจสอบพบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.ป่าตอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อธิบดีกรมการปกครอง ยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามการลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย คุ้มครองความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และป้องกันปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ รวมทั้งปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการผิดกฎหมาย อันเป็นการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป