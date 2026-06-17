ยื่น ป.ป.ช.สอบเลขาฯ สกสค. ปมจัดพิมพ์หนังสือเรียน-แต่งตั้งผู้บริหารไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2569 นายอนันต์ แย้มเกษร ทนายความ พร้อมด้วย ดร.ละเอียด ปู่หรุ่น เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและการปฏิบัติหน้าที่ของนายพีระพันธ์ เหมะรัตน์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายหรือไม่
การยื่นหนังสือครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ประเด็นสำคัญ โดยนายอนันต์ได้ร้องเรียนกรณีตรวจพบความผิดปกติในการจัดพิมพ์หนังสือเรียน ซึ่งอ้างว่ามีผู้ค้าบางรายวางหลักประกันไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด และมีการขีดฆ่าแก้ไขตัวเลขให้ลดลง รวมถึงมีการเพิกเฉยต่อคำทักท้วงของฝ่ายการเงิน อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ
ขณะที่ ดร.ละเอียด ได้ร้องเรียนกรณีการแต่งตั้งรองเลขาธิการ สกสค. โดยไม่ได้มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งเห็นว่าอาจเป็นการฝ่าฝืนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
นอกจากนี้ ยังมีการร้องเรียนถึงการแต่งตั้งกรรมการ สกสค. จังหวัด และกรรมการ สกสค. กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าอาจเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 มาตรา 10 มาตรา 23 มาตรา 29 และมาตรา 30
ทั้งนี้ ผู้ร้องได้ขอให้ ป.ป.ช. เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเร็ว เนื่องจากเกรงว่าหากกระบวนการตรวจสอบล่าช้า อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประโยชน์สาธารณะในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อมูลจากฝ่ายผู้ร้องเรียน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป