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กรมอุทยานฯ เคาะปรับแนวเขต “ทับลาน” คงป่า 1.09 แสนไร่ เพิกถอน 1.55 แสนไร่คืนพื้นที่รัฐ แก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกแถลงการณ์ชี้แจงผลพิจารณาปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ตามมติ ครม. ปี 2566 โดยเห็นชอบเพิกถอนพื้นที่ 155,865 ไร่ ที่รัฐเคยจัดสรรให้ประชาชนและหน่วยงานราชการก่อนประกาศอุทยานฯ พร้อมคงพื้นที่ป่ากว่า 109,420 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป และเตรียมพิสูจน์สิทธิผู้ครอบครองเดิมตามกฎหมาย ย้ำเป้าหมายแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน ควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและผลประโยชน์ส่วนรวม

วันนี้ (17 มิ.ย.) แถลงการณ์กรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และพันธุ์พืช ​เรื่อง​ การปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน​ ระบุรายละเอียดว่า 

แถลงการณ์กรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และพันธุ์พืช ​เรื่อง​ การปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน​ ตามที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

สำหรับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดให้เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของราษฎรมาก่อนนั้น​ ในการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ​ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้วยความรอบคอบ โดยยึดหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ควบคู่กับคุณภาพชีวิตและความเป็นธรรมต่อประชาชน โดยมีข้อสรุปที่สำคัญดังนี้

​1. พื้นที่ 155,865.47 ไร่​ ที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินแก่ประชาชนมาก่อนประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย 4 ประเภท ได้แก่
พื้นที่​ 53,416.47 ไร่​ ทับซ้อนเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เดิม​ (ประกาศเมื่อวันที่​ 2 ตุลาคม​ 2521)​ (อุทยานแห่งชาติทับลาน​ ประกาศเมื่อ​ 23 ธันวาคม ​2524) : ส่งมอบ​ให้​ สปก.​ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเขตปฏิรูปที่ดิน
พื้นที่​ 8,328 ไร่​ ตามโครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคี​ (อยู่ตามนโยบายของรัฐบาลตามมติ ครม. 25 พฤษภาคม​ 2520)​ : ส่งมอบ​ สปก. ดำเนินการ
พื้นที่​ 87,500 ไร่​ ตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (พมพ.) และโครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม (คจก.) ตามมติ​ ครม. 28 กรกฎาคม​ 2535 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐในการจัดสรรที่ดิน : ส่งมอบ​ ส.ป.ก. ดำเนินการ​ สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่ออก​ สปก.4-01 ให้ออกเป็น​ สปก.แปลงรวม ตามแบบ คทช.​ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติภายใต้กฎหมายที่กำหนด​
พื้นที่ราชพัสดุ​ 6,621 ไร่ เพื่อเป็นสนามฝึกซ้อมรบ​ในราชการทหาร มีมาก่อนการประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเช่นกัน​ : ให้กรมธนารักษ์เพื่อเป็นที่ราชพัสดุใช้ในราชการทหารต่อไป
​2. พื้นที่​ 109,420.99 ไร่​ นอกเขตโครงการจัดสรรของรัฐเดิม​ คณะกรรมการฯ มีมติให้ “คงสถานะเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานต่อไป” เพื่อรักษาพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว คณะกรรมการฯ กำหนดให้ดำเนินตามกระบวนพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตาม มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยจะเข้าสู่กระบวนการสำรวจและพิสูจน์สิทธิ์ เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยและทำกินอยู่เดิมสามารถอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย​ สำหรับการดำเนิ​นคดี​ 450 คดี​ ในพื้นที่นี้จะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป

​3. พื้นที่​ 86,966.29 ไร่​ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวน​แห่งชาติ คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับกรมป่าไม้ ดำเนินการสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้ง เพื่อพิจารณาเสนอขยายพื้นที่เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานต่อไป

4. สำหรับข้อกังวลในเรื่องการคุ้มครองพนักงานเจ้าหน้าที่ จากการปฏิบัติหน้าที่จับกุมดำเนินคดีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ได้มีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นไว้แล้วว่า การกระทำดังกล่าวไม่ถือเป็นการละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่

กรมอุทยานแห่งชาติฯ​ ขอยืนยันว่า การดำเนินการทั้งหมดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยยึดหลักกฎหมายและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ