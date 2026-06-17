"ไอซ์" แจงภาพคุย "ไชยชนก" กลางสภา แค่ถามจะมาตอบ กมธ.ฯ ปม TH-AI เองหรือไม่ ซัดคนแซวเชิงชู้สาว ถ้าคนที่คุณรักโดนแบบนี้จะชอบไหม

"รักชนก" แจงเองหลังมีภาพคุย ‘ไชยชนก’ กลางห้องประชุมสภาฯ แค่ถามจะมาแจง กมธ.ผมโครงการ TH-AI Passport พรุ่งนี้เองหรือไม่ พร้อมเปิดโทรศัพท์ให้ดูเพื่อยืนยันความผิดปกติ ทำก่อนมี TOR อัดคนคิดเรื่องชู้ฉาว หากเป็นคนที่คุณรักโดนแซวแบบนี้ คุณจะชอบไหม
เมื่อวันที่ (17 มิถุนายน) น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กภายหลังปรากฏภาพพูดคุยกับนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในห้องประชุมร่วมรัฐสภา ว่า ได้เจอกันในห้องประชุม ตนจึงถามนายไชยชนกว่าวันที่ 18 มิถุนายนนี้ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เชิญเข้าร่วมประชุมจะมาหรือไม่ ซึ่งนายไชยชนกตอบว่าไม่มา ให้ปลัดมา
น.ส.รักชนก ระบุต่อว่า ตนถามว่าไม่คิดทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการ TH-AI Passport หรือ นายไชยชนกไม่ตอบ ตนจึงถามว่าได้เห็นหลักฐานล่าสุดที่ตนเปิดแล้วหรือไม่ ซึ่งเป็นหลักฐานที่ว่าโครงการเริ่มทำตั้งแต่เดือนตุลาคม นายไชยชนกตอบว่ายังไม่เห็น ทั้งนี้ แม้ว่าตนจะไม่เชื่อว่ายังไม่เห็น แต่ก็ได้เปิดมือถือให้ดูว่ามีหลักฐานที่ยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มทำก่อนจะมี TOR ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติ นี่คือพฤติกรรมส่อไปในทางคอร์รัปชั่น
น.ส.รักชนก ระบุอีกว่า และเมื่อ สส.อีกท่านที่เดินมาคุยกัน แล้วมีรูปจับมือกัน ตนก็ถามว่าแค่ชวนนายไชยชนกคุยเอง ถึงกับไม่ไว้ใจ เป็นห่วงกัน และต้องเดินมาคุมเลยหรือ ตนไม่ทำอะไรหรอก เรื่องก็มีแค่นี้ สำหรับใครที่เห็นรูปแล้ว คิดไปไกลว่ามันจะมีการดีลอะไรกันหรือไม่นั้น ตนยืนยันว่าโอกาสที่จะได้เจอรัฐมนตรีมันไม่ง่าย เพราะเมื่อตั้งกระทู้ถามก็ไม่ค่อยจะมาตอบกัน หรือเชิญมาชี้แจงใน กมธ.ก็ไม่มา ดังนั้น ก็มีโอกาสเช่นนี้เท่านั้นที่จะได้คุยกัน
“สำหรับใครที่แซวแล้วส่อไปในเชิงชู้สาว ถ้าคิดว่าแซวกันเล่นๆ อย่าคิดมาก ลองคิดว่าถ้าเป็นน้องสาว เป็นพี่สาว เป็นแม่ เป็นแฟนสาว หรือเป็นใครในชีวิตที่คุณรัก โดนแซวแบบนี้คุณจะชอบไหม หรือคุณจะร่วมผสมโรงด้วยไหม ปล.ฝากทุกท่านติดตามการประชุมร่วม กมธ.ติดตามงบฯ x กมธ.กฎหมาย ยุติธรรมฯ เรื่อง TH-AI passport พรุ่งนี้ด้วยนะคะ มีหลักฐานใหม่มาเปิดเพิ่มอีก” น.ส.รักชนก ระบุ
รายละเอียดข้อความในเฟซบุ๊ก รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork
ได้เจอกันในห้องประชุม ดิฉันเลยถามคุณไชยชนก
1) พรุ่งนี้ที่ กมธ.ติดตามงบฯ เชิญร่วมประชุมมาไหม ?
: ตอบว่าไม่มา ให้ปลัดมา
2) ไม่คิดทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการหรอ ?
: ไม่ตอบตรงๆ บอกต้องดูตามกฎหมาย
3) เห็นหลักฐานล่าสุด ที่เราเปิดแล้วหรือยัง หลักฐานที่ว่าโครงการเริ่มทำตั้งแต่เดือนตุลาคม ?
: ยังไม่เห็นครับ
ถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่เชื่อว่ายังไม่เห็น แต่ก็เลยเปิดมือถือให้ดูว่ามีหลักฐานที่ยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มทำก่อนจะมี TOR ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติ นี่คือพฤติกรรมส่อไปในทางคอรัปชั่น
และ สส.อีกท่านที่เดินมาคุยกัน แล้วมีรูปจับมือกัน ชื่อพี่มันแกว ดิฉันก็ถามว่าแค่ชวนคุณไชยชนกคุยเอง ถึงกับไม่ไว้ใจเป็นห่วงกันต้องเดินมาคุมเลยหรอ ไม่ทำอะไรหรอกหน่า เรื่องก็มีแค่นี้ ถามว่าดีกันถึงขนาดจับไม้จับมือ ก็อยู่กรรมธิการงบมาด้วยกัน 2ปี ก็พอคุยกันได้อยู่ค่ะ พี่เค้าจะชอบมาบอกว่าแต่งตัวดีดี เสื้อให้คอสูงไว้ อย่าให้โป๊มาก ก็จะเถียงกันประจำเพราะส่วนตัวนี่ชอบแบบโป๊นิดหน่อย
สำหรับใครที่เห็นรูปแล้ว คิดไปไกลว่ามันจะมีการดีลอะไรกันหรือเปล่า ดิฉันก็ต้องยืนยันว่าโอกาสที่จะได้เจอรัฐมนตรีมันไม่ง่าย ตั้งกระทู้ถามก็ไม่ค่อยจะมาตอบกัน เชิญมาชี้แจงในกรรมาธิการก็ไม่มา ดังนั้นก็มีโอกาสแบบนี้แหละที่ได้คุยกัน
สำหรับใครที่แซวแล้วส่อไปในเชิงชู้สาว ถ้าคิดว่าแซวกันเล่นๆ อย่าคิดมาก ลองคิดว่าถ้าเป็นน้องสาว เป็นพี่สาว เป็นแม่ เป็นแฟนสาว หรือเป็นใครในชีวิตที่คุณรัก โดนแซวแบบนี้คุณจะชอบไหม หรือคุณจะร่วมผสมโรงด้วยไหม
ปล. ฝากทุกท่านติดตามการประชุมร่วม กมธ.ติดตามงบฯ x กมธ.กฎหมาย ยุติธรรมฯ เรื่อง TH-AI passport พรุ่งนี้ด้วยนะคะ มีหลักฐานใหม่มาเปิดเพิ่มอีก
ปล. 2 นอกจากคุยกับคุณไชยชนก วันนี้ได้คุยกับ รมว.แรงงาน จุลพันธ์ ถามความคืบหน้าเรื่อง e-work permit สรุปจะเดินหน้ายังไง และ ได้คุยกับ รมว.ศึกษา แจ้งให้ทบทวน TOR โครงการ Skill credit portfolio ที่ดิฉันตั้งข้อสังเกตว่าส่อมีปัญหา เพราะทาง รมว.อว. สั่งแก้ TOR โครงการชื่อที่เหมือนกันนี้แล้ว แต่คุยกับ 2 คนนี้ เค้าไม่ได้ถ่ายค่ะ