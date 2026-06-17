ขวัญใจพนักงานออฟฟิศ "ชัชชาติ" เบอร์ 9 ลุยแจกแผ่นพับหาเสียง ขอสานต่องานกทม. เมื่อแห่งความหวังและโอกาส

17 มิถุนายน 2569 — บรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เบอร์ 9 พร้อมด้วยทีมงาน "กรุงเทพฯ ทำงาน" พบปะพี่น้องพนักงานออฟฟิศและประชาชน ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (SCB Park Plaza) ถนนรัชดาภิเษก
บรรยากาศเริ่มต้นอย่างคึกคัก โดยมีคณะผู้บริหารและคณะทำงานของธนาคารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ก่อนที่ ชัชชาติ และทีมกรุงเทพฯ ทำงาน จะเริ่มเดินพบปะทักทายและแจกแผ่นพับนโยบายแก่พนักงานตามพื้นที่ต่างๆ ภายในอาคารสำนักงานใหญ่
ในช่วงเวลาพักกลางวัน ชัชชาติยังเดินเท้าไปยังโซนโรงอาหารและพื้นที่ SCB Park Plaza ซึ่งเป็นจุดรวมพลหลักของพนักงาน ทันทีที่เดินทางไปถึง บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง พนักงานธนาคารและประชาชนที่มาใช้บริการต่างพากันเข้ามาทักทาย ขอถ่ายรูปและเซลฟี่เป็นที่ระลึก และส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง
"ชัชชาติ" เบอร์ 9 หาเสียง SCB พาร์ค พลาซ่า ชูกรุงเทพฯ เมืองแห่งโอกาสและความหวัง พนักงานแห่ต้อนรับอบอุ่น-เซลฟี่แน่นโรงอาหาร