ช็อตเด็ดรัฐสภา! “ไชยชนก” ปรี่หา “ไอซ์” กลางห้องประชุม ก่อนเปิดโทรศัพท์ให้กันดู “เจ๊มันแกว” ร่วมวงอีกคน

“ไชยชนก” เดินหา “ไอซ์” ถึงที่นั่ง สส.ปชน.กลางห้องประชุมร่วมรัฐสภา มีเปิดโทรศัพท์ให้กันดูด้วย ก่อน “เจ๊มันแกว” ร่วมวงอีกคน ขณะบรรยากาศเกือบทั้งวันสงบเรียบร้อย
วันที่ 17 มิ.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ถึงการประชุมร่วมรัฐสภา วาระการพิจารณาพิธีสารและกรอบความตกลงทางการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ ว่า บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย มีสมาชิกร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่สนับสนุนกรอบความร่วมมือของประเทศไทยและคู่ค้า เพื่อผลักดันให้มีการยกระดับทางด้านเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม ช่วงหนึ่ง นายไชยชนก ชิดชอบ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ได้เดินเข้าไปพูดคุยกับ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ถึงที่นั่งของพรรคประชาชน ก่อนที่ น.ส.รักชนก จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาให้นายไชยชนกดู จากนั้น นางนันทนา สงฆ์ประชา ได้เดินเข้ามาร่วมวงด้วย ซึ่งใช้เวลาพูดคุยกันไม่นาน โดยนายไชยชนกได้เดินโอบไหล่พานางนันทนากลับไป
ทั้งนี้ น.ส.รักชนก เป็นหนึ่งใน สส.ปชน.ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์โครงการ TH-AI Passport ของกระทรวงดีอีอย่างดุเดือด