กรุงเทพฯ เป็นไปได้ ! “ไอซ์-หัทกร”ผู้สมัคร ส.ก.อิสระ เขตยานนาวา เบอร์ 2 ชูสโลแกน “คนทำงาน” โปร่งใสเปิดเผยงบตรวจสอบได้ ไม่ยึดโยงพรรคการเมือง ลั่นปีแรกทำทันที! รื้อข้อบัญญัติตกยุค เน้นตอบโจทย์วีถีชีวิตคนกรุงเทพฯรอบด้าน พร้อมชวนออกมาใช้สิทธิ์ดีไซน์เมืองหลวงร่วมกันในวันที่ 28 มิถุนายนนี้
นางสาวหัทกร โกศลจิตร์ "ไอซ์" ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพ (ส.ก.)เบอร์ 2 เขตยานนาวา เปิดเผยถึงการลงพื้นที่หาเสียง ส.ก.ในฐานะผู้สมัครอิสระว่า จากการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ พื้นที่เขตยานนาวา ตนถือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากอาสาเข้ามาร่วมพัฒนาตอบโจทย์ปัญหาของคนในพื้นที่ โดยตนจบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ผ่านมาให้คำปรึกษาประชาชนในชุมชนมาโดยตลอด จึงสัมผัสได้สารพัดปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวยานนาวา ซึ่งต้องแก้ที่ฐานรากของปัญหาอย่างจริงจัง
นางสาวหัทกร กล่าวด้วยว่า ก่อนที่จะอาสารับใช้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เขตยานนาวา เคยเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับพรรคการเมืองระดับประเทศมาแล้ว จึงเข้าถึงเสียงสะท้อนความเดือดร้อนของคนในพื้นที่ อาทิ ปัญหาน้ำท่วม น้ำครำ ไฟฟ้า ทางเท้าถนนชำรุด ระบบขนส่งสาธารณะไม่ครอบคลุม และอยากอัปเกรดโภชนาการในศูนย์เด็กเล็ก ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง แม้กระทั่งการดูแลหมา แมว จรจัด ที่ต้องทำอย่างครบวงจร เพื่อไม่ให้คนในพื้นที่เดือดร้อน ซึ่งในเขตยานนาวา มีหลากหลายปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข พร้อมมองว่าต้องมุ่งเน้น แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้ารายวัน
"เสียงสะท้อนความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ยานนาวา เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ดิฉันขออาสาเข้าไปเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนคนยานนาวา เข้าไปนั่งร่วมทีมสมาชิกสภากรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาตอบโจทย์ ความต้องการคนในพื้นที่ยานนาวาแบบยั่งยืน วันนี้ลุยลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนหาเสียง ใต้สโลแกน "คนทำงาน" กรุงเทพฯเป็นไปได้ โดยมุ่งแก้ไขต้นตอของปัญหาด้วยการทบทวนและจัดทำข้อบัญญัติ สร้างกติกาใหม่ ที่ยังไม่มีให้ก้าวทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงข้อบัญญัติ ที่ไม่ตอบโจทย์ต่อวิถีชีวิตคนปัจจุบันและต้องยกเลิกกติกาที่ตกยุค โดยจะดำเนินการทันทีในปีแรก ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพฯ เขตยานนาวา ที่สำคัญทีมคนทำงาน ส.ก.ต้องทำงานเมืองด้วยข้อมูลที่โปร่งใส เปิดเผยงบประมาณและข้อมูลการทำงาน ให้ประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบ โครงการต่างๆในพื้นที่ และตั้งกระทู้ตรวจสอบ ฝ่ายบริหารทุกโครงการได้ และมีส่วนในการออกข้อบัญญัติ ระหว่างรากฐานกลไกการทำงานที่แม่นยำตอบโจทย์คงกรุงเทพฯได้อย่างยั่งยืน ยึดวาระคนและพื้นที่ไม่ซ้อนเร้นวาระพรรคการเมืองใดๆ
นางสาวหัทกร กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า อยากให้พี่น้องประชาชน คนกรุงเทพฯออกมาใช้สิทธิ์ ในวันที่ 28 มิถุนายนนี้ โดยเลือกผู้ว่ากรุงเทพฯและสมาชิกสภากรุงเทพฯ อยากดีไซน์กรุงเทพฯแบบไหนไปเลือกตั้งกัน