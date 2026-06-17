“สิริพงศ์” เผยกำลังรอฟังความเห็นตั๋วร่วมรถไฟฟ้า 17-45 บาท ก่อนเสนอ ครม.คาดใช้ทันในปี 2570

“สิริพงศ์” เผยอยู่รอฟังความคิดเห็นกำหนดราคาตั๋วร่วมรถไฟฟ้า 17-45 บาท ก่อน ชง ครม. หวังทันใช้ปี 70
วันที่ 17 มิ.ย.นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงความคืบหน้าการทำตั๋วร่วมรถไฟฟ้า ว่ากระทรวงคมนาคม ได้มีการนำเรื่องนี้เข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน โดยการใช้ตั๋วร่วม ซึ่งมีอัตราค่าโดยสาร 17 บาท ถึง 45 บาท ขณะนี้มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการ ว่ามีความคิดเห็นต่อร่างที่กระทรวงคมนาคมเสนอไปอย่างไร
ใจความสำคัญของร่างดังกล่าวนี้ คือ การกำหนดอัตราค่าโดยสาร เริ่มต้นที่ 17 บาท และไม่เกิน 45 บาท เป็นการเสียค่าแลกเข้าเพียงครั้งเดียว พร้อมให้กรุงเทพมหานคร ต้องโอนภาระหนี้สิน และทรัพย์สินของ กทม. เพราะขณะนี้มีรถไฟฟ้า 2 สีที่ยังไม่เข้าระบบเดียวกัน คือ รถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทอง ให้มาเป็นกรรมสิทธิการบริหารจัดการของ รฟม.
นอกจากนี้ระบบหลังบ้าน ต้องให้กระทรวงการคลัง ทำการจัดหา ว่าจะใช้ใครเป็นระบบดังกล่าวนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้มีมติคณะรัฐมนตรี ให้ตั้งเป็นบริษัทหรือหน่วยงานใหม่ขึ้นมา มาทำระบบนี้ แต่มองว่าอาจจะเกินความจำเป็น และเป็นภาระของงบประมาณ ซึ่งอาจจะมีคนให้บริการในลักษณะนี้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามต้องรอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง
เมื่อถามถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ธงที่ตั้งเป้าไว้สำหรับกระทรวงคมนาคม ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อยากทำให้ทันภายในปี 2570
ส่วนต้องมีการเจรจากับเอกชนในเรื่องของสัมปทานที่มีสัญญาอยู่ รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างนั้น นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ในเรื่องการรวมสัญญาต้องแบ่งเป็นสองลักษณะ คือ สัญญาที่จะหมดในเร็ว ๆ นี้ คงไม่ต้องเจรจาว่าจะต้องไปขอซื้อคืนหรือไม่ เพียงแต่รอเวลาให้สัญญาหมดไป และอีกส่วน คือ สัญญาที่ยังคงมีอายุอีกหลายปี คงต้องมีการทบทวนการออกตั๋วในลักษณะ ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ฟันด์ (กองทุนรวมพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย) หรือการจัดหาเงินทุนจากข้างนอก หรือ รฟม. อาจจะออกพันธบัตรมาสักก้อน เพื่อไม่ให้กระทบต่อหนี้สาธารณะในภาพรวม