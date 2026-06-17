ดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงพนัน ไล่ปิดเว็บแล้ว 128 รายการ เตือนแปะลิงก์ โทษสูงสุดจำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสน

รัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุก หลีกเลี่ยงการพนัน เดินหน้าปิดเว็บพนันแล้ว 128 รายการ พบเงินหมุนเวียนกว่า 2 พันล้านบาท เตือนแปะลิงก์โฆษณาชักชวนเล่นพนัน โทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับสูงสุด 100,0000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก 2026 ครั้งที่ 23 (2026 FIFA World Cup) รัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุก หลีกเลี่ยงการพนัน พร้อมฝากเตือนไปยังผู้ปกครองขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำบุตรหลาน ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอล พร้อมกำชับตรวจสอบเข้มทุกรูปแบบเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการพนัน
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า จากปราบปรามอย่างต่อเนื่อง ระหว่างช่วงวันที่ 6 – 14 มิถุนายน 2569 สามารถดำเนินการจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการลักลอบเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก รวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศ รวมจำนวน 596 คดี ผู้ต้องหา 629 ราย พร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันได้แล้ว 128 รายการ ซึ่งในจำนวนดังกล่าว เป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก 64 ราย ผู้ต้องหา 80 คน และผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก 278 ราย นอกจากนี้ ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก 254 คดี ผู้ต้องหา 270 คน ทั้งนี้ จากการสืบสวนขยายผลพบเงินหมุนเวียน ในเครือข่ายการพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาท และอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติม เพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการ ผู้สนับสนุนทางการเงิน บัญชีม้า และผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงต่อไป
“โทษทางกฎหมายผู้เล่น (ผู้ทายผล) มีความผิดตาม พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนเจ้ามือ / ผู้จัดให้มีการเล่น มีความผิดตาม พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 และอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาด สำหรับผู้โปรโมต/อินฟลูเอนเซอร์ ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดีย มีความผิดตาม พ.ร.บ. การพนัน และ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 5 ปี หรือปรับสูงสุด 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” นางสาวพลอยทะเล ย้ำ
รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาชักชวนทายผลพนันฟุตบอลเด็ดขาด ทั้งนี้ ผู้เล่น เจ้ามือ และผู้ช่วยโฆษณาชักชวน ล้วนมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งอาจนำไปสู่โทษจำคุกและถูกยึดทรัพย์ขอความร่วมมือประชาชนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกรูปแบบ รวมทั้งไม่รับจ้างเปิดบัญชีม้า ไม่รับโอนเงินแทน และไม่ชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมเล่นพนัน หากพบเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งที่สถานีตำรวจ หรือสายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง