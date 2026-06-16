อธิบดีอุทยาน พร้อมร่วมมือ วธ. ดันทางรถไฟสายมรณะเมืองกาญจน์เป็นแหล่งมรดกโลก ชี้ผืนป่าอนุรักษ์ได้อานิสงส์ ส่งเสริมประวัติศาสตร์สงครามโลก

วันนี้(16 มิ.ย.)นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีมีข้อเรียกร้องให้กระทรวงวัฒนธรรม พิจารณานำเส้นทางรถไฟสายมรณะ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์สงครามโลกของไทยให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกของประเทศ
นายอรรถพล กล่าวว่า เส้นทางรถไฟสายมรณะ จ.กาญจนบุรี อยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการมรดกโลกด้วย ดังนั้นการพิจารณาเรื่องนี้จึงเป็นหน้าที่ร่วมกันกับกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อมีการเสนอเรื่องไปยังกระทรวงวัฒนธรรม ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็อาจจะเชิญประชุมเพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็น และคุยในหลักการร่วมกันหรือมีคณะอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณา
อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวว่า แนวคิดเสนอให้ทางรถไฟสายมรณะ เป็นแหล่งมรดกโลก ถือเป็นแนวคิดที่น่ายินดี เพราะทางรถไฟสายมรณะอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และเชื่อมต่อกับอุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ไปจนถึง สังขละบุรี หากมีการยกระดับเป็นแหล่งมรดกโลกก็จะได้อานิสงห์ร่วมกัน เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ ที่ผ่านพื้นที่ป่าสำคัญที่เราดูแลเอาไว้ได้อย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดแนวผืนป่าตะวันตก ดังนั้นหากมีการพิจารณาในคณะกรรมการมรดกโลก ทางกระทรวงทรัพยฯก็พร้อมสนับสนุนให้ความเห็นเพิ่มเติม แต่ก็ต้องดำเนินการสำรวจพื้นที่ร่วมกันเพื่อกำหนดเส้นทางการขึ้นทะเบียนและต้องดูว่าแต่ละพื้นที่มีความสำคัญอย่างไรเพื่อทำออกมาเป็นแผนที่
อธิบดีกรมอุทยานฯ ยังไล่เรียงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนมรดกโลกว่า เมื่อมีการเสนอเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการมรดกโลกแล้ว ก็จะมีการพิจารณาเอาเข้าบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก (Tentative List) เพื่อเข้าคิวหลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวต้องก็ต้องมาทำรายงาน ว่ามีความสำคัญอย่างไร มีแผนบริหารจัดการเพื่อดูแลพื้นที่และชุมชนอย่างไร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกอีกครั้ง ยืนยันว่า พื้นที่เสนทางรถไฟสายมรณะ มีองค์ประกอบสมบูรณ์อยู่เพราะมีเรื่องราวหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจนเป็นที่น่าสนใจ