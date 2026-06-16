ศาล ปค.เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างห้างแม็คโคร ปากช่อง ส่วนที่เกิน 300 ตร.ม. มีผลย้อนหลัง 13 ปี รื้อทันที

ศาลปกครองสูงสุดสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างห้างแม็คโคร สาขาปากช่อง ส่วนที่เกิน 300 ตร.ม. จากพื้นที่รวม 9,857 ตร.ม. มีผลย้อนหลัง 13 ปี ให้นายก อบต.หนองน้ำแดง สั่งให้รื้อถอน หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่
วันนี้ (16 มิ.ย.) ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลปกครองนครราชสีมา ที่ยกฟ้อง องค์การบรหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, นายก อบต.หนองน้ำแดง และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซึ่ง เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กรณีที่ น.ส.พัชรี ตุลาบดี และนางศิริรัตน์ กิจสัมฤทธิ์ ชาวบ้าน ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้ฟ้องร้อง อบต.หนองน้ำแดง นายก อบต.หนองน้ำแดง และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยกล่าวหา อบต.หนองน้ำแดง และนายก อบต.หนองน้ำแดง ออกใบอนุญาตให้บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ก่อสร้างอาคารห้างแม็คโคร สาขาปากช่อง และใบรับรองการก่อสร้างอาคารใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรม มีพื้นที่ใช้สอยอาคารถมรวมกัน เพื่อประกอบกิจการค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน 23,908 ตร.ม. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุด ให้เหตุผลว่า ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 30 ส.ค. 2555 ข้อ3.กำหนดว่า ที่ดินในบริเวณท้องที่กำหนด ห้ามไม่ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้เป็นอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป และข้อ 5 กำหนดว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้เป็นอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่ใช้สอย อาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภท ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเกิน 1,000 ตร.ม.ต้อง มีระยะห่างจากเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า 15 กิโลเมตร
การที่นายก อบต.หนองน้ำแดง ออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ว่า บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ทำการก่อสร้างอาคารถูกต้องตามที่ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น จึง เป็นการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ต้น จึงต้องถือว่าบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)ดำเนินการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังนั้น อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงฟังขึ้น
การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 3/2556 ลงวันที่ 18 มกราคม 2556 เฉพาะส่วนที่เกิน 300 ตร.ม. โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2556 และเพิกถอนใบรับรองการก่อสร้างอาคาร เลขที่ 133/2557 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2557 โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.2557 และให้นายก อบต.หนองน้ำแดง ใช้อำนาจตามมาตรา 40 มาตรา 41 และมาตรา 42 แห่งพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ด้วยการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกิน 300 ตารางเมตร ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป.