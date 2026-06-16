ภท.จ่อชงแก้รธน.รายมาตรา 2 ประเด็น “ยกเลิกหมวดปฏิรูปประเทศ-ให้อำนาจท้องถิ่นเก็บภาษี”

“ภูมิใจไทย” เตรียมเสนอแก้รธน.รายมาตรา 2 ประเด็น “ยกเลิกหมวดปฏิรูปประเทศ - ให้อำนาจท้องถิ่นเก็บภาษี” เหตุกฎหมายเดิมไม่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน
วันนี้ (16มิ.ย.) เมื่อเวลา 16.20 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคประจำสัปดาห์ ว่าพรรคภูมิใจไทยมีมติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ในสองประเด็นคือให้มีการยกเลิกในหมวดของการปฏิรูปประเทศ และการให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจในการออกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น เพื่อนำเงินจากภาษีของท้องถิ่นที่เก็บได้ ไปบริหารพัฒนาท้องที่ท้องถิ่นนั้นๆตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในเร็วๆนี้จะมีการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดำเนินการต่อไป และเมื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมแล้ว แม้สมัยการประชุมนี้อาจพิจารณาไม่ทัน แต่สมัยประชุมหน้าสามารถดำเนินการได้ทันที
เมื่อถามว่า จะต้องมีการทำประชามติหรือไม่ นายศุภชัย กล่าวว่า ไม่ต้องทำประชามติ ซึ่งเป็นการเสนอเข้าสู่สภาตามปกติ
”เป็นการเสนอรายมาตรา ซึ่งสส.ทำได้อยู่แล้ว เพราะไม่ได้เป็นการแก้ทั้งฉบับ ซึ่งเหตุที่จะยกเลิกหมวดของการปฏิรูปประเทศ เพราะในสถานการณ์ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในมิติของภูมิรัฐศาสตร์ การปฏิรูปประเทศที่อยู่ในรัฐธรรมนูญจะทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศได้อย่างทันท่วงที เพราะการแข่งขันของประเทศมีความจำเป็นต้องฉับไว อีกทั้งเครื่องมือต่างๆ ไม่ควรติดกับอยู่กับรัฐธรรมนูญที่เคยร่างมาซึ่งวันนี้ไม่เหมาะสมแล้ว“ นายศุภชัย กล่าว
นายศุภชัย กล่าวด้วยว่า ขณะที่เรื่องภาษีท้องถิ่นมีกฎหมายลูกหลายฉบับ ซึ่งที่ผ่านมาท้องถิ่นมีอำนาจในการดำเนินการหลายๆเรื่อง การเขียนมาตรา 3 เพิ่มเติมจะเป็นโอกาสที่ทำให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาได้ดีขึ้น ความจริงวันนี้ต้องยอมรับว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น อุปสรรคอย่างหนึ่งคือเรื่องของงบประมาณแผ่นดินที่มีไม่มากพอ