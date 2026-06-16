“ไอติม” เย้ยคนที่ถามปมโพยฮั้ว สว.ยังไม่ตอบ-คนแจงก็ตอบไม่ตรง เมินสร้างระบอบส้ม สวนกกต.ไม่มีอะไรจะยึดทำไม

สส.ปชน. เหน็บ คนที่ถามปมโพยฮั้ว สว.ยังไม่ตอบคำถาม แต่คนโร่ชี้แจงก็ตอบคำถามไม่ตรงประเด็น เมินข้อหาดิสเครดิตสร้างระบอบสีส้ม ยันทำหน้าที่สส.ตรวจสอบที่มาอำนาจรัฐ จี้ "มงคล" เคลียร์ชัดใช่คนในคลิปหรือไม่ รู้อยู่แล้ว “แสวง” แจงแบบนี้ สวนกลับถ้าไม่มีอะไร กกต.จะยึดไว้ทำไม แย้มหลักฐานพิรุธไหลเข้ามือต่อเนื่อง
วันนี้ (16 มิถุนายน) ที่อาคารอนาคตใหม่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ถึงการวิปฝ่ายค้านว่า ในการประชุมร่วมรัฐสภาวันที่ 17 มิถุนายนนี้ จะเป็นการพิจารณาพิธีสารจำนวน 5 ฉบับ ขณะที่ระเบียบวาระในวันที่ 18 มิถุนายนจะเป็นการพิจารณากระทู้ถามสด และรับทราบรายงานตามปกติ ส่วนประเด็นทางการเมืองนั้นขณะนี้มีหลายประเด็นซึ่งมีอยู่ประมาณ 3-4 เรื่องที่ประชาชนคนไทยต้องลุ้นคือ 1.คดีฮั้ว สว.จะไปถึงศาลหรือไม่ 2.คำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีการยกคำร้องคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะไปถึงศาลหรือไม่ 3.สรุปแล้วแชตไลน์หลุดเรื่องช่วยสีน้ำเงินด้วย จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ และ 4.เรื่องความคุ้มค่าและความโปร่งใสของโครงการ TH-AI Passport ตกลงรัฐบาลจะยกเลิกหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนต่างให้ความสนใจ
เมื่อถามว่า มองอย่างไรที่นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. ออกมาตอบโต้เรื่องโพยฮั้ว สว. นายพริษฐ์ กล่าวว่า หลังจากที่ตนแถลงข่าวและนำหลักฐานที่มีคนร้องมาที่ตนมาเผยแพร่และตั้งคำถามถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง วันนี้ผ่านมาแล้วประมาณ 3 วัน ตนก็เห็นว่าคนที่ตนตั้งคำถามเขายังไม่ได้ตอบคำถามตนเลย และประเด็นที่มีคนออกมาชี้แจงก็ไม่ได้ตรงกับประเด็นที่ตนถาม ฉะนั้น จึงขอถามย้ำอีกรอบถึงคนที่ตนตั้งคำถามคือ 1.คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ปรากฎในคลิปวิดีโอคือนายฐิติเชษฐ์ นุชนาฏ ที่มีการเก็บโพยจากผู้สมัครและตักเตือนด้วยเสียงที่ชัดเจนว่าจะเป็นสว. แล้วขอให้เลือกกันโดยสุจริต จึงอยากถามว่า กกต.เห็นอะไรในกระดาษนั้น มีการตรวจสอบเอกสารต่อและเรียกประชุม กกต.ทั้ง 7 คนหรือไม่ เพื่อสั่งระงับหรือไม่ จนถึงตอนนี้โพยนั้นอยู่ที่ไหน มีการตรวจสอบต่อหรือไม่ว่าเชื่อมโยงกับหลักฐานอื่นๆ หรือไม่ ซึ่งเป็นคำถามที่ตนยังไม่ได้ยินคำตอบจาก กกต.
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า 2.นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ซึ่งตนได้เปรียบเทียบหมายเลขและสรีระของผู้สมัครที่อยู่ในคลิป คาดว่าน่าจะเป็นผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบเช้ามาแล้ว เมื่อดูหมายเลขจะเห็นว่าบุคคลที่นั่งด้านขวาของเก้าอี้หมายเลข 82 น่าจะเป็นหมายเลขถัดไป ซึ่งคือหมายเลข 84 ซึ่งมีผู้สมัครชื่อว่ามงคล ซึ่งเมื่อตนเปรียบเทียบสรีระก็พบว่ามีความคล้ายคลึงกับประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันมาก ซึ่งนายมงคลเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ควรตอบคำถามตนที่ว่ายืนยันหรือไม่ว่าบุคคลในคลิปเป็นตัวเอง เอกสารที่ยื่นให้ กกต.วันนั้นคืออะไร ใช่โพยหรือไม่ หากเป็นโพยคำถามคือเป็นโพยที่นายมงคลจดเองเพื่อกันลืมในการที่จะไปเลือกผู้สมัคร หรือเป็นโพยที่มีการจัดทำร่วมกันกับคนอื่นเพื่อให้เลือกบุคคลต่างๆ ฉะนั้น ประธานวุฒิสภากล้ายืนยันได้หรือไม่ว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่มีการจัดตั้งแลกเปลี่ยนคะแนน หรือเงินทอง ผลประโยชน์ร่วมกัน นี่เป็นสองบุคคลที่ตนตั้งคำถาม แต่ยังได้คำตอบที่ไม่ชัดเจน
เมื่อถามว่า มีการตั้งคำถามว่าคลิปหลักฐานดังกล่าวได้มาโดยชอบและจะสร้างระบอบสีส้มหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า สำหรับคลิปหลักฐานที่ตนได้มานั้นตนพูดมาโดยตลอดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีอดีตผู้ตรวจการการเลือกสว.นำมายื่นกับวิปฝ่ายค้าน ซึ่งตนได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วและที่มาที่ไปของคลิปนั้นตนคิดว่าตนอธิบายชัดเจนแล้ว ส่วนที่ทำไมตนต้องออกมาตั้งคำถามในช่วงนี้นั้น ก็เป็นหน้าที่ของตนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการตรวจสอบว่าผู้มีอำนาจรัฐไม่ว่าจะในองค์กรหรือสถาบันการเมืองใดๆ ได้อำนาจรัฐและใช้อำนาจรัฐโดยชอบหรือไม่ หากพบว่ามีใครได้อำนาจรัฐโดยมิชอบ ก็เป็นหน้าที่ของตนที่จะทำให้เป็นธรรมเกิดขึ้น นี่เป็นภาพรวมของการตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ในเรื่องการฮั้ว สว. ซึ่งไม่ได้มีแค่คลิปนี้คลิปเดียว
ต่อข้อถามว่า มีการมองว่าเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองนั้น นายพริษฐ์ กล่าวว่า ในคลิปตนไม่ได้พูดว่าสีไหน และตนยืนยันว่า กกต.ต้องเดินหน้าตรวจสอบทุกกรณีอย่างเต็มที่ ตรงไปตรงมา และมาตรฐานเดียวกัน
ส่วนหลังจากนี้จะมีการดำเนินการอย่างไรต่อหรือไม่นั้น นายพริษฐ์ กล่าวว่า หากเฉพาะหน้าเลยทางคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตนเป็นกรรมาธิการด้วย จะมีการประชุมในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ถึงวาระที่จะเชิญ กกต.มาชี้แจงเรื่องการฮั้ว สว. และการเลือกตั้งในปี 2569 แต่ กกต.เลื่อนมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งมีการทำหนังสือแจ้งมาว่าจะมาชี้แจงในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ เข้าใจว่าในวันดังกล่าวน่าจะได้ซักถามทั้งสองประเด็นและหวังว่ากกต.จะเตรียมข้อมูลและคำตอบต่อสังคม
เมื่อถามว่า กกต.ออกมาชี้แจงแล้วว่าโพยเป็นอำนาจของศาลที่มีคำสั่งมาแล้ว นายพริษฐ์ กล่าวว่า เหมือนที่ตนเคยเรียนว่าตนรู้ว่ากกต.จะชี้แจงออกเช่นนี้ว่าการมีเอกสารที่ผู้สมัครจดบันทึกตัวเลขไว้เพื่อกันลืมเป็นสิ่งที่ห้ามนำเข้า แล้วหากจะบอกว่าเอกสารนั้นไม่มีอะไรแล้ว กกต.จะเก็บเอกสารนั้นทำไม เมื่อเก็บแล้วมีการนำไปตรวจสอบต่อหรือไม่ ฉะนั้น สิ่งที่นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.ชี้แจงนั้น เป็นสิ่งที่ตนคาดการณ์ไว้อยู่แล้ว แต่กลับไม่ได้มาชี้แจงคำถามที่ตนถาม
ต่อข้อถามว่า หลังจากนี้จะมีการเปิดหลักฐานเพิ่มเติมอีกหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ความจริงเราได้รับข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องถึงข้อพิรุธต่างๆ เกี่ยวกับกรณีนี้ ซึ่งในฐานะสส.ตนต้องตรวจสอบกลั่นกรองความแม่นยำและความถูกต้องของข้อมูลก่อน แต่มีข้อมูลไหลมาเรื่อยๆ