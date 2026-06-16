“ลิซ่า” ซัดนายกฯ เด้งผู้ว่า-รองภูเก็ต ละครตบตา-วัดพลังภายใน ชี้ "รองซีฟู้ด" เส้นใหญ่ จ่อลากสอบพ่วง "ช่วยน้ำเงินด้วย"

สส.ส้ม สับเดือด! ซัด “อนุทิน” เด้งผู้ว่าฯ-รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต แค่ละครตบตา-วัดพลังภายใน จี้เลิกวัฒนธรรมย้ายหนีปัญหาไปนครศรีฯ เผย "รองซีฟู้ด" เส้นใหญ่รับผลประโยชน์ตั้งแต่ปี 66 ไล่บี้ ถอนรากถอนโคน อย่าเกรงใจเอเจนซี่ใหญ่ เตรียมลากเข้าสภาฯ สอบพ่วงแชทหลุด "ช่วยน้ำเงินด้วย" ต่อ สัปดาห์นี้
วันนี้ (16 มิ.ย. 2569) ที่พรรคประชาชน นางสาวภคมน หนุนอนันต์ สส.พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯ กล่าวถึงการเด้งรองผู้ว่าฯ และผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต หลังมีแชทหลุด ว่า วัฒนธรรมที่เจอปัญหาและสั่งย้าย เกิดคำถามว่าย้ายแล้วไปยังไงต่อ เพราะลองซีฟู้ดที่ว่าย้ายจากภูเก็ตไปนครศรีธรรมราช ที่เป็นจังหวัดบ้านเกิด ไม่เห็นจะเป็นบทลงโทษเลย และ รู้สึกผิดหวังที่คนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทำไมถึงเพิ่งทราบเรื่องนี้ เพราะคนในพื้นที่ทราบมานานแล้ว ซึ่งในวันที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สส.พรรคประชาชน เข้าไปยื่นซองสีน้ำตาลเพื่อที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนให้กับนายกรัฐมนตรี แต่กลับบอกให้ออกไป จึงคิดว่าความจริงใจในการรับฟังปัญหาไม่มีตั้งแต่แรก และ ไม่แน่ใจว่าการเด้งรองผู้ว่าฯ เป็นการวัดพลังกันภายในหรือไม่
" รองซีฟู้ดยิ่งใหญ่มานานแล้วเส้นสายไม่ธรรมดา ดิฉันมีข้อมูลหลักฐานที่พอจะยืนยันได้ เกี่ยวกับเรื่องราวการรับผลประโยชน์มีมาตั้งแต่ปี 2566 แต่ทำไมนายกรัฐมนตรีเพิ่งมาเด้งวัฒนธรรมการจัดการปัญหาแบบนี้ เลิกได้เลิกถ้าคิดว่าเอาจริง ต้องมีบทลงโทษที่สำคัญกว่านี้ เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องแรก" นางสาวภคมนกล่าว
นางสาวภคมนยังกล่าวด้วยว่า ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องแชทไลน์ "ช่วยน้ำเงินด้วย" ตนนี้เอาเข้ากรรมาธิการพัฒนาการเมือง และ ได้เชิญอธิบดีกรมการปกครองเข้ามาชี้แจงและได้รับการยืนยันว่ายังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ข่าวไป แล้วประชาชนจะคาดหวังอะไรได้กับการจัดการของมท.1
"เรื่องนี้แค่เด้งไปแล้วยังไงต่อศักดิ์ศรียศการทำงานของท่าน ก็ยังเหมือนเดิมแค่ย้ายที่เท่านั้นเอง จากจังหวัดที่เป็นเศรษฐกิจย้ายมานครศรีธรรมราช อาจจะไม่ฟุ้งซ่านเหมือนเดิม แต่เชื่อหรือว่าคนที่ยิ่งใหญ่มานาน จะไม่มีเส้นสายไม่มีมือไม้ในพื้นที่ ถ้าจะเอากันจริงๆกวาดล้างกันให้หมดก่อนรากถอนโคน ให้หมดไม่ต้องไว้หน้าใครทั้งนั้น วันนี้ไม่แน่ใจว่านายกรัฐมนตรี เกรงใจเอเจนซี่ คนใดหรือไม่ ที่เป็นเอเจนซี่ใหญ่สำคัญของรองผู้ว่าฯ ซีฟู้ด รวมถึงอธิบดีกรมการปกครองนฤชา วันนี้ถ้าจะเอากันให้ชัดกระทรวงมหาดไทย ไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่ากับท่านอนุทิน ชาญวีรกูล ดิฉันให้กำลังใจแต่ท่านก็ต้องทำให้ประชาชนเห็นเหมือนกัน ว่าคนที่ใหญ่ที่สุดคือท่าน"นางสาวภคมนกล่าว
นางสาวภคมน ยังกล่าวต่อว่า เมื่อวานนี้มีประโยคหนึ่งที่บอกว่า "เป็นรองผู้ว่าฯ จะมีอำนาจอะไรสั่งย้ายผู้ว่าฯ" แล้ววันนี้ก็เกิดการย้ายผู้ว่าฯภูเก็ต ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะมีใครหยามท่านหรือไม่ วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เลยถูกเด้งก็เป็นการยืนยันว่า คนที่ใหญ่ที่สุดคือใคร กลายเป็นละครตรงตามประชาชนเยอะแยะมากมาย
เมื่อสื่อมวลชนสอบถามถึงเหตุผลการย้ายข้าราชการล็อตใหญ่ที่จังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีก็โยนให้ไปถามปลัด กระทรวงมหาดไทย แค่คำตอบของการโยกย้าย ยังไม่ชี้แจงให้กับประชาชนทราบ วันนี้ประชาชนไม่มีใครเชื่อ ว่าการเด้งผู้ว่าเด้งรองผู้ว่า เป็นการแก้ปัญหาในการกวาดล้างมาเฟีย
"สิ่งเหล่านี้เป็นแค่การวัดพลังกันเป็นแค่ละครตบตาประชาชน เท่านั้น ดิฉันไม่ได้ดูถูกถูกแทนใคร แต่ถ้าจะเอากันให้ชัดชี้แจ้งมาเลยว่าความผิดมีสถานไหนบ้าง ใครเกี่ยวข้องบ้าง แล้วใครอยู่เบื้องหลังบ้าง อยากให้มันชัดเจนประชาชนทั้งประเทศก็จะได้ประโยชน์เช่นกัน"นางสาวภคมนกล่าว
นางสาวภคมน ยังกล่าวต่อว่า หลังจากเด้งแล้วเรื่องก็จะจบ ปัญหาเกิดที่ภูเก็ตเด้งไปนครศรีธรรมราชก็จบแล้ว ทั้งๆที่ตัวคนที่เด้งนั่นแหละคือตัวปัญหา ถ้าจะแก้ปัญหากันแบบนี้ก็ต้องไล่แก้กันทั้ง 77 จังหวัด วันนี้ข้าราชการกรมการปกครอง มีข้าราชการน้ำดีจำนวนไม่น้อย วันนี้พวกเขาเสียขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอย่างมาก อย่าทำให้ข้าราชการแค่ไม่กี่คน กับการตัดสินใจแก้ปัญหาของมท.1ในแบบที่ไม่เด็ดขาดจริงทำให้ข้าราชการที่มุ่งมั่นทำงาน เสียขวัญและกำลังใจวันนี้ต้องเป็นหลักให้ได้ ต้องดูแล ข้าราชการที่มีความจริงใจ ที่ตอบแทนประชาชนจริงๆให้ได้
"วันนี้อย่าทำแค่การเด้งไปนู่นไปเด้งไปนี่ นี่คือการลงโทษแล้วไม่มีใครเชื่อ วัฒนธรรมแบบนี้เลิกได้เลิกถ้าจะเอากันจริงๆ ถอนรากถอนโคนบอกประชาชนไปเลย ว่าผิดอะไรใครอยู่เบื้องหลัง สาวกันมาให้หมด ถ้านายกรัฐมนตรีจริงใจกับประชาชนจริงเอากันให้ชัด"นาวสาวภคมนกล่าว
เมื่อถามว่าฝั่งกรรมาธิการที่มีประธานเป็นพรรคภูมิใจไทยก็เด้งรับเรื่องนี้จะลงพื้นที่ไปที่จ.ภูเก็ต เพื่อติดตามปัญหา นางสาวภคมนกล่าวว่า เขาเด้งแล้วจะไปทำไม ในวันที่สส.พรรคประชาชน เอาเอกสารไปยื่นขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพียง 10 นาที คณะรัฐมนตรีวันนั้นไม่มีเวลาให้เลย วันนี้พอนายกรัฐมนตรีในฐานะมท.1 เล่นใหญ่ ก็ลงไปทำหน้าที่ ตอบรับกันอย่างเป็นระบบ ตนก็มองว่าก็เป็นหน้าที่ที่ต้องตอบรับให้เป็นระบบให้ดูเป็นทีมแต่สุดท้ายประชาชนคาดหวังอะไรไม่ได้ เพราะจะลงไปทำเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปแล้ว แล้วจะลงไปแก้ปัญหาหลังจากนั้นมันไม่ได้ ตนไม่ได้ดูถูกประธานกรรมาธิการ ไม่ได้ดูหมิ่นการทำงานของกรรมาธิการท่านใด แต่ถ้าจะเอาจริงต้องสืบกันให้ลึก ปัญหานี้ถ้าภูเก็ตจบแล้วไปเกิดที่สงขลา นครศรีธรรมราชอีกแล้วยังไงต่อ ก็จะเด้งต่อไปเรื่อยๆ มันไม่จบ สิ่งที่ประชาชนคาดหวังและจับตาดูคือการจัดการ อย่างจริงจังถ้าจัดการมาเฟียภูเก็ตจบ แล้วคิดว่าทุกอย่างจบส่งไปนครศรีธรรมราชแล้ว จะไม่มีมาเฟียใหม่งอกออกมา ตนเชื่อว่ามท. 1 ทราบเรื่องนี้ดีแต่การแก้ปัญหา อาจจะต้องกล้าหาญกว่านี้ ต้องสาวให้ถึงต้นตอ สาวให้ถึงไส้จริงๆว่าใครที่ทำให้ข้าราชการเหล่านี้ยิ่งใหญ่ ไม่กลัวใครทั้งสิ้น แม้กระทั่งมท. 1 ก็ยังเพิ่งจะรู้เรื่องนี้
เมื่อถามว่าจะนำเรื่องนี้เข้ากรรมาธิการดำเนินการต่ออย่างไร นางสาวภคมนกล่าวว่า เรื่องนี้น่าจะมีหลายกรรมาธิการที่จะซักถาม หรือแม้กระทั่งถามในที่ประชุมสภาฯ นายกรัฐมนตรีต้องมีคำตอบ เราไม่ได้พอใจแค่การเด้ง ไม่ใช่พอใจแค่การโยกย้ายข้าราชการ แต่สิ่งที่ประชาชนตั้งคำถามคือเกิดอะไรขึ้น ผลประโยชน์ที่รองซีฟู้ดได้ ผลประโยชน์ที่คนนั้นคนนี้ในจังหวัดภูเก็ตได้ แล้วหาว่าเขามีความผิด ในการรับผลประโยชน์ผลประโยชน์อะไรเกี่ยวข้อง กับใครบ้าง นี่คือสาระสำคัญไม่ใช่แค่มีความผิดแล้วลงโทษ ย้ายไปตรงนั้นตรงนี้ เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้นตอของปัญหายังไม่ ถูกแก้ไขก็จะเด้งไปเรื่อยๆเด้งทั้ง 77 จังหวัด
นางสาวภคมนยังกล่าวต่อว่าในอาทิตย์นี้กรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯ ยังคงหาข้อเท็จจริงเรื่องแชท"ช่วยน้ำเงินด้วยต่อ" ครั้งที่แล้วอธิบดีนฤชาไม่ได้มาส่งรองอธิบดีมา และอาทิตย์นี้มีการเชิญปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงมท. 1 ตนก็คิดว่าไม่ได้มาเองแต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะส่งตัวแทนมา เพราะรองอธิบดีตอบอะไรไม่ได้เลย ให้คำตอบอะไรไม่ได้เลยสิ่งเดียวที่รู้คือ ขณะนี้ยังไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบ อธิบดีนฤชา อธิบดีนฤชาก็ยังคงทำงานลอยหน้าลอยตาอยู่เหมือนเดิม โดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย นอกจากนี้ยังมีการเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)มาด้วย ก็จะได้ถามว่าการแทรกแซงเจ้าหน้าที่รัฐในการเลือกตั้งแบบนี้มีความผิดหรือไม่ กกต.มีความคิดเห็นอย่างไร
"แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านน่าจะมีความรับผิดรับผิดชอบ อย่าปกป้องศักดิ์ศรีแค่ตัวท่านเองแต่ต้องปกป้องประชาชน ปกป้องความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศบ้าง วันนี้มองไปทางไหนในคณะรัฐมนตรี ประชาชนมีความภูมิใจอะไรบ้าง หันไปทางนั้นก็ AI Passport หันไปทางนี้ก็เรื่องผลประโยชน์ข้าราชการ ถ้าจะเอากันแบบนี้จริงๆ ดิฉันคิดว่าระยะการเมืองไม่ยาว แก้ให้เป็นเรื่องๆ ให้โปร่งใสกันถึงที่สุด ให้ประชาชนเขารับทราบและสบายใจ ว่าขณะนี้เขาอยู่ภายใต้การบริหารงาน ของรัฐบาลที่ตรงไปตรงมา และกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างจริงๆ นี่คือสิ่งที่ประชาชนคาดหวังแต่ท่านยังทำให้ไม่ได้เลย"นางสาวภคมนกล่าว