กกต.ติวแนวทางการป้องปราม และหาข่าวเกี่ยวกับการกระทำผิดในการเลือกตั้ง กทม.-พัทยา 28 มิ.ย.

กกต. จัดอบรมชี้แจงแนวทางการป้องปราม และหาข่าวเกี่ยวกับการกระทำผิดในการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.- ส.ก. และนายกเมืองพัทยา -สมาชิกสภาเมืองพัทยา ที่จะมีการเลือกตั้ง 28 มิ.ย.นี้
วันนี้ (16 มิ.ย.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมชี้แจงแนวทางการป้องปรามและหาข่าวเกี่ยวกับการกระทำผิดในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหารกลุ่มภารกิจสืบสวนสอบสวน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด พนักงานสืบสวนและไต่สวน พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านการข่าว ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม
การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการป้องปราม การสืบสวนหาข่าว การเฝ้าระวัง และการติดตามพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางที่กำหนด รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเลือกตั้ง
การมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ชุดเคลื่อนที่เร็ว และการประสานงานด้านการป้องปรามและหาข่าวเกี่ยวกับการกระทำผิดในการเลือกตั้ง โดย พล.ต.ท. สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แนวทางการประสานงานและการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่างชุดปฏิบัติการข่าว ชุดเคลื่อนที่เร็ว และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย ร้อยตำรวจเอก ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง โดย นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม และหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวและการสืบสวนไต่สวนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส เป็นกลาง และเที่ยงธรรม
ทั้งนี้ผู้ที่พบเห็นการกระทำอันอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง สามารถแจ้งเบาะแส หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวน หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-8860, 02-141-8579 และ 02-141-8858 ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 20 - 28 มิถุนายน 2569
ศูนย์ฯ จะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือบริการสายด่วน 1444