ครม.อนุมัติ กกต.หนุนงบกลางเพิ่ม สำนักบริหารการทะเบียน ปค.14 ล้าน ค่าตอบแทนพิมพ์ชื่อไม่ไปใช้สิทธิ

ครม.อนุมัติให้ กกต. สนับสนุนงบกลาง (เพิ่มเติม) ให้สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จำนวน 14,863,864 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจัดพิมพ์รายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และออกเสียงประชามติที่ผ่านมา
วันนี้ (16มิ.ย.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (เพิ่มเติม) ให้สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จำนวน 14,863,864 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจัดพิมพ์รายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และออกเสียงประชามติให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตามที่ สำนักงาน กกต. เสนอ
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (30 ธันวาคม 2568) อนุมัติการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป และการออกเสียงประชามติที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป (เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 7,824.04 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายในส่วนของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เป็นเงิน 325.35 ล้านบาทรวมอยู่ด้วย ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงาน กกต.) ได้รับแจ้งจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองว่า วงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอเนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรในส่วนของค่าตอบแทนการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่น คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 14,863,864 บาท
ทั้งนี้ สำนักงบประมาณ (สงป.) เห็นควรตามที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติในหลักการตามที่สำนักงาน กกต. เสนอ โดยขอให้สำนักงาน กกต. ร่วมกับสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาให้ถูกต้อง ครบถ้วนตลอดจนปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ประหยัดการพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่จะได้รับ ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการ ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561