​"อนุทิน" แจงย้ายด่วนผู้ว่าฯ ภูเก็ตนั่งรองปลัด มท.หวังแก้มาเฟียฮุบหาด ชี้ทำงานล่าช้า มัวแต่แฉกันวุ่น ส่งผลพื้นที่เสียระบบ

"อนุทิน" แจงปมย้ายด่วน "ผู้ว่าฯ ภูเก็ต" นั่งรองปลัด มท. มุ่งแก้มาเฟียฮุบหาดสาธารณะ ลั่นทำงานอืดอาด นายกฯ ลงไปดูเองก็ยังไม่ดีขึ้น พอมีอะไรมาก็แฉนั่นแฉนี่ ส่งผลพื้นที่เสียระบบ ยันต้องส่งคนไม่มีความขัดแย้งเข้าไปสางปัญหา ชี้เป็นเมืองเศรษฐกิจ สร้างรายได้ประเทศ
ที่ทำเนียบฯ เมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 16 มิ.ย.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีให้สัมมภาษณ์ถึงการย้ายนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมแต่งตั้งนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนว่า ย้ายแล้วนี่ครับโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้เสนอแนะมา ขอให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทย ก็เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานแต่ตรงนี้เป็นการย้าย มาดีขึ้น มาเป็นรองปลัด ผู้ว่าภูเก็ตมีความอาวุโส ในเรื่องโปรไฟล์ของท่าน
ผู้สื่อข่าวถามว่า เป็นประเด็นความขัดแย้ง การทำงานในพื้นที่หรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า "บางทีก็มีการปรับนโยบายของรัฐบาล เพราะภูเก็ตมีเรื่องหลายเรื่องอยู่ และผู้สื่อข่าวก็เห็น ผมก็ลงไปดำเนินการ 2-3 วัน ก็ยังไม่ดีขึ้น และพอมีอะไรขึ้นมา ก็มีการแฉนั่น แฉนี่ แฉนู้น มันทำงานกันไม่ได้หรอกแบบนี้ ดังนั้นต้องเอาคนที่ไม่มีความขัดแย้งกัน โดยเอาคนที่ทำงานร่วมกันได้ ไปทำ เพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจ และเป็นเมืองที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาล แต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ยอม ให้เกิดประเด็นขึ้น อย่างการบุกยึดที่ดินชายหาด บุกยึดชายหาดอย่างเดียวไม่พอ ยังไปไล่ชาวบ้านไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในหาดสาธารณะ ข่มขู่ มาเฟียอะไรต่างๆ นานา และมีการแอบอ้างกัน อะไรอย่างนี้ แล้วจะให้ ผมรอรับฟังรายงาน ขอเวลาอีก 9 เดือน ขอไปสอบสวนสืบสวนตั้งกรรมการ สอบข้อเท็จจริงอะไรก่อน ซึ่งผมก็มอบนโยบายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไป และช่วงนี้มีปัญหาอะไรเยอะแยะมาก ต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด" นายกรัฐมนตรีกล่าว
เมื่อถามว่า การปรับย้ายอย่างนี้หวังผลเปลี่ยนแปลงในการแก้ไขปัญหาอย่างไรและวางกรอบระยะเวลาไว้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง
เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าจะมีการสอบปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วย นายอนุทินกล่าวว่า ต้องดูประเด็น หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ขึ้นมาเลย ทุกอย่างดีหมดเรียบร้อยครับ ไม่มีอะไรนี่ครับ แบบนี้ ปลัดแสดงให้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ ไม่ต้องห่วง สอบทุกวันเพราะปลัดอยู่กับทนทุกวัน
เมื่อถามว่า มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้อง กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยหรือไม่ ถึงโดนย้าย อย่างเช่นรองผู้ว่าฯ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รายละเอียดต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทย เพราะระดับนั่นท่านเป็นผู้ทำเรื่องเสนอขึ้นมา และโน้มน้าวให้เห็นชอบตาม และในส่วนนี้ ตนต้องเห็นชอบ
เมื่อถามว่าจะต้องกำชับไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้อีกหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ตนบอกแล้วภูเก็ตแซนด์บอกซ์