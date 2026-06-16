"อนุทิน" เตรียมยกคณะบินไปคาซาน ประชุมอาเซียน-รัสเซีย คุย "ปูติน" 18 มิ.ย.ดีลพลังงาน-เกษตร-ท่องเที่ยว

"อนุทิน" เตรียมหอบคณะบินลัดฟ้าเยือนรัสเซีย ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ เผยเตรียมเปิดฉากเจรจาทวิภาคี "ปูติน" 18 มิ.ย.นี้ เดินหน้าลุยดีลทูเวย์ ทั้งพลังงาน-เกษตร-ท่องเที่ยว หวังดึงเม็ดเงินและเพิ่มออเดอร์สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดรัสเซีย
ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 16 มิ.ย.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงแผนการเจรจากับ สหพันธรัสเซีย ในโอกาสการเดินทางไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - รัสเซีย สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2569 เมืองคาซานว่า มีหลายหมวดที่เกี่ยวกับรัสเซีย ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การลงทุน และเราได้ซื้อสินค้า สินค้าของเขามากมายขนาดเดียวกันก็อยากให้ขอเพิ่มออเดอร์สินค้าจากประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีโดยวันที่ 18 มิถุนายนนี้ในช่วงเย็นตนเองจะได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับนายวลาดีมีร์ วลาดีมีโรวิช ปูตินประธานาธิบดี สหพันธรัฐเซีย ที่เมืองคาซานด้วย
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีประเด็นน้ำมันด้วยหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า มีทุกเรื่อง เพราะรัสเซียถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตแหล่งพลังงานหลายประเภท ขณะเดียวกันเรื่องพลังงานเราก็พยายามหาจากหลายๆแห่ง
เมื่อถามว่า การเดินทางไปรัสเซียครั้งนี้ จะไปขายหรือจะไปซื้อสินค้าจากรัสเซีย นายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้องทูเวย์ ซึ่งจะมีการหารือในหลายเรื่อง เมื่อถามว่า สินค้าอะไรที่เขาสนใจของไทย นายอนุทิน กล่าวว่า สินค้าเกษตรอาหาร อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วีเนียร์ อะไรทั้งหลาย เมื่อถามว่า จะมีการดึงการลงทุนจากรัสเซียมาไทยด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ประธานหอการค้าของเขาเคยมาพบที่ไทยแล้ว ในเรื่องของการท่องเที่ยว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 16 มิ.ย.นี้ เวลา 15.00 น นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ไปยังท่าอากาศยานคาซาน (Kazan Airport) เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อเข้า ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน ที่เมืองคาซาน