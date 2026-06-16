"สุชาติ" ขึงขังประกาศทวงคืนหาดในภูเก็ต รอดูกลางเดือน ก.ค.ได้เห็นเป็นฉากๆ

"สุชาติ" ประกาศทวงคืนหาดจังหวัดภูเก็ต ขอให้รอดูกลางเดือน ก.ค.ได้เห็นเป็นฉากๆ บอกตอนนี้ปล่อยลั้นล้าไปก่อนซัดมาเฟีย ใช้ปืนยิง- เก็บเงินค่าเข้า ชาวบ้าน แค่จิ๊กโก๋กลางซอย ลั่นตรวจสอบไม่ไว้หน้าใคร
วันที่ 16 มิ.ย. เวลา 09.40 น. ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีเพจหนึ่งในเฟสบุ๊คระบุ ถึงที่ดินป่าไม้ แถวเทศบาลเชิงทะเลกว่า 50 ไร่ถูกทีมงานรองบุกรุก ว่า เมื่อวานนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการภูเก็ตโมเดล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตนทำไทม์ไลน์ หาดต่างๆ ที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ซึ่งบางหาดมีศาลตัดสินจนถึงที่สุดแล้ว เช่น หาดนุ้ย มีการตัดสินแล้วเมื่อปี 2561 - 2562 แต่จะพบว่ากลับเข้ามายึดที่ดินอีก ก็ต้องนำหมายไปติดซึ่งจะมีการกำหนดระยะเวลา 45 วัน ซึ่งก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ ทางหน่วยงานก็ต้องยอมให้อุทธรณ์ แต่เมื่อครบกำหนดแล้ว เราก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย หากมีการรื้อครั้งนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว จะมีการนำชุดป่าไม้ ชุดอุทยาน ชุดฉลามขาว ชุดพยัคฆ์ไพร ไปรวมกันเป็นชุดเฉพาะกิจอยู่ที่นั้นเลย แล้วก็จะให้ประชาชนและชาวประมงได้ใช้ประโยชน์ ไม่ใช่ว่าประชาชนมาหาปลากลับมีมาเฟียเอาปืนมายิงชาวบ้าน หรือยิงเรือแบบนี้ไม่ถูกต้อง และวันนี้เราต้องเอาคืนให้กับประชาชน และไม่ใช่ว่าชาวบ้าน ประชาชนเดินลงหาดแล้วไปเก็บเงิน 300 บาท แบบนี้ มันเป็นจิ๊กโก๋กลางซอย ทำแบบนี้ไม่ได้ เดี๋ยวเราจะเอาคืนให้หมด
เมื่อถามว่า เพจดังกล่าว ยังระบุว่าเป็นการแย่งชามข้าวหมากันของรอง นายสุชาติ กล่าวว่า ตนไม่ได้โทษใคร แต่ถ้าหากมีใครทำผิดก็ไม่ไว้หน้าอยู่แล้ว เพราะนายกรัฐมนตรีสั่งตนอย่างเด็ดขาด ว่าไม่ให้สนใจใครทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นกรมหรือกระทรวงของตนเอง ก็ไม่ไว้หน้าเหมือนกัน พร้อมยกตัวอย่างว่า เช่น อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ที่ภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่อุทยาน แต่ก็มีโรงแรมหลายแห่ง ที่ศาลมีการบังคับคดีถึงที่สุดแล้ว ซึ่งขณะนี้ตนกำลังทำตัวเลขโฉนดไปให้กับอธิบดีกรมที่ดิน เพื่อให้มีการเพิกถอนโฉนด ที่ออกมาไม่ถูกต้อง เช่น การนำสค.บินมาครอบ ซึ่งก็จะได้เห็นว่า ตนได้รื้อโรงแรมดังๆอีกหลายแห่ง ซึ่งความจริงตนไม่ได้อยากรื้อ แต่ศาลสั่งว่าเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วต้องรื้อถอน แม้จะเสียดาย แต่ก็ต้องทำตามกฎหมาย
เมื่อถามต่อว่า ก่อนหน้านี้ที่ส่งเจ้าหน้าที่อุทยานไปตรวจสอบเคยมีข้อมูลว่า ข้าราชการระดับรองผู้ว่ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า ขอไม่ก้าวล่วง แต่ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องความร่วมไม้ร่วมมือกัน แต่ตนก็เข้าใจเพราะเมื่อวานมีการประชุมข้าราชการ ก็ได้ข้อมูลว่าได้รับแรงกดดันเยอะมาก ซึ่งถ้าใครไม่ไหวห่วงความปลอดภัยในชีวิตและครอบครัวก็สามารถย้ายได้ ก็จะนำคนใหม่ไปทำงานแทน และหลังจากนี้กระทรวงจะนำชุดเฉพาะกิจทั้ง 3 กรม ลงไปอยู่ในพื้นที่ พร้อมย้ำว่าต้องปกป้องหาดของประชาชน ทั้งคาดการณ์ว่า ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมประชาชนจะได้เห็นว่าเป็นฉากๆ ทีละแปลง ที่จะครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ แต่ตอนนี้ก็ปล่อยให้เค้าลั้นล้าไปก่อนแล้วรอเวลานิดหนึ่ง