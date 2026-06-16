ด่วน! ครม.ย้ายผู้ว่าฯ ภูเก็ตเป็นรองปลัด มท. ส่ง "โชตินรินทร์" สลับเก้าอี้เสียบแทน

ด่วน! ครม.สั่งเด้งสลับเก้าอี้ ย้ายผู้ว่าฯ ภูเก็ต นั่งรองปลัด มท. ส่ง "โชตินรินทร์" เสียบแทน เผยชนวนเหตุเซ่นปมขัดแย้งภายใน หลังเพิ่งสั่งฟันโยกย้าย 2 รองผู้ว่าฯ ไปหมาดๆ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการพิจารณา ประเด็นแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการระดับสูง ของกระทรวงมหาดไทยโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ขณะเดียวกันแต่งตั้งนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทน
การโยกย้ายดังกล่าว สืบเนื่องจากความขัดแย้งภายในของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย จากปมปราบผู้มีอิทธิพล ทางกระทรวงมหาดไทย จึงมีคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 2 รายตามที่มีข่าว หลังนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนโยบาย หัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมาที่กระทรวงมหาดไทย