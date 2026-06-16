ประธาน กกต.ยันสอบฮั้ว สว.ตามกรอบกฎหมาย-ปัดดึงเชง หลังลือสะพัดสอยแค่ 20 คน จาก 229 “แสวง” โบ้ยปมโพย ศาลวินิจฉัยจบแล้ว

ประธาน กกต.แจงคดีฮั้ว สว.ยันสอบตามกรอบกฎหมาย-ไม่มีดึงเชง ลั่นไม่อืด-ไม่ล่าช้า หลังถูกวิจารณ์สอยคนผิดแค่ 20 คน ด้าน “เลขาฯ แสวง” ยิ้ม ไม่ตอบยังเก็บโพยวันเลือก สว.ไว้หรือไม่ อ้างศาลวินิจฉัยจบแล้ว ขณะ “ฐิติเชฏฐ์” เทงานสายฟ้าแลบ
วันนี้ (16 มิ.ย.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. ให้สัมภาษณ์กรณีนี้นักวิชาการวิจารณ์ว่าสุดท้ายการพิจารณาคดีฮั้วเลือก สว.ของ กกต.จะเอาผิดได้แค่ 20 คน จาก 229 คน ว่า อยู่ระหว่างการพิจารณา พร้อมปฏิเสธข้อมูลดังกล่าว ยืนยันว่ากกต.พิจารณาไม่อืด ไม่ล่าช้าเป็นไปตามกรอบกฎหมายกำหนด และย้ำว่าประชุมทุกวันจันทร์ ก่อนจะเดินเข้าลิฟต์ทันที
ด้าน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ กกต.กล่าวว่า ที่ประชุม กกต.ก็กำลังพิจารณาอยู่
เมื่อถามว่า พรรคฝ่ายค้าน มีการเปิดคลิปวันเลือก สว.ระดับประเทศ มีภาพ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กกต. รู้ว่ามีโพยและเดินเก็บโพยนั้น นายอนันต์ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องนานแล้ว และศาลก็มีคำพิพากษาไปหมดแล้ว ซึ่ง นายฐิติเชฏฐ์ ก็เคยขอที่ประชุม กกต.ว่า จะไม่ร่วมพิจารณาเรื่องนี้ เนื่องจากมีคนร้องมาด้วย และที่ประชุมก็ได้สอบถามไปยังเลขาฯ กกต.ซึ่งได้รายงานกลับมาว่า เรื่องดังกล่าวศาลได้พิจารณาไปหมดแล้ว และเห็นว่า ท่านฐิติเชฏฐ์ ควรทำหน้าที่ต่อไปหากไม่ทำก็จะถือว่าเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม ม.157 ได้ ซึ่งการประชุม กกต.เมื่อวาน ก็ได้มีการคุยกันถึงเรื่องที่ฝ่ายค้านแถลงและการเปิดคลิปดังกล่าว
จากนั้น นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.พยายามที่จะปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงเหตุการณ์วันเลือก สว. 26 มิ.ย. 2567 ที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ประธานวิปฝ่ายค้านนำคลิปมาเปิด ปรากฏว่า มี กกต.เดินเก็บโพยและเตือนผู้สมัคร ว่า ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ดังกล่าว ในวันเลือก สว. กกต.และศาลได้วินิจฉัยหมดแล้ว
เมื่อถามว่า โพยที่เดินเก็บในวันนั้น ตอนนี้ยังเก็บไว้อยู่หรือไม่ และวันนั้นมีการเรียกประชุมทันทีหรือไม่ นายแสวง ไม่ได้ตอบคำถาม ได้แต่ยิ้มและบอกว่ามีประชุม 10.00 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่ กกต.อ้างว่า ศาลได้มีคำพิพากษาเรื่องโพยที่นำเข้าไปว่าไม่ผิดนั้น เป็นคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในคดีหมายเลขแดง อท 13/2568 ลงวันที่ 28 ม.ค. 2568 ที่พิพากษาว่า การนำโพยหรือเอกสารที่มีการจดหมายเลขของผู้สมัครอื่นเข้าไปในสถานที่เลือกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. 2561 มิได้มีข้อห้ามไว้โดยตรง จึงเห็นได้ว่า กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าการนำเอกสารรวมทั้งเอกสารที่จดหมายเลขผู้สมัครอื่นเข้าไปในเขตเลือกตั้ง เป็นความผิดในตัวเอง เมื่อไม่มีกฎหมายกำหนดห้ามหรือกำหนดเป็นความผิดไว้ ผู้สมัครย่อมมีสิทธินำเอกสารใดเข้าไปในสถานที่เลือกได้
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า กิจกรรมของ กกต.ที่จัดขึ้นในวันนี้ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กกต. มีกำหนดการจะมาร่วมงานด้วย แต่ได้ยกเลิกก่อนกิจกรรมเริ่มไม่ถึงครึ่งชั่วโมง หลังจากปรากฎข่าวนายพริษฐ์ เปิดคลิปวันเลือก สว. ที่มีภาพนายฐิติเชฏฐ์ด้วย