นายกฯ โยนถามปลัดมหาดไทย ปมคำสั่งย้าย 2 รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต สะพัดเรียกตำหนิ รมต.ปราบอิทธิพลล้มเหลว

นายกฯ โยนถามปลัดมหาดไทย ปมคำสั่งย้าย 2 รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต ด้าน “อรรษิษฐ์” ปัดตอบคำถาม ท่ามกลางกระแสข่าว “อนุทิน“” เรียก รมต.ภูมิใจไทย เคลียร์วงใน ปมปราบปรามผู้มีอิทธิพล
วันนี้ (16 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เรียกรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย เข้าไปหารือก่อน โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า การหารือเช้าวันนี้ เป็นการหารือภายใน ซึ่งมีการขอความร่วมมือให้คณะผู้ติดตามของรัฐมนตรีแต่ละคน ออกมาจากตึกไทยคู่ฟ้าให้รออยู่ด้านนอก ท่ามกลางกระแสข่าวว่า มีรัฐมนตรีหลายคนถูกตำหนิเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต หลังจากเมื่อวานนี้ (15 มิ.ย.) ในวงประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย นายกรัฐมนตรี ได้มีการตำหนิการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพล จนเป็นเหตุให้มีคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ 5 คน รวมทั้ง 2 รองผู้ว่าฯ จังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีถึงการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกรัฐมนตรี ตอบเพียงสั้นๆ ว่า “ให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทย”
ผู้สื่อข่าวจึงพยายามสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวกับ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่กลับปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ ก่อนเดินตามคณะนายกรัฐมนตรี ขึ้นก่องประชุมคณะรัฐมนตรีทันที
ขณะที่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 10/2569 วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2569 มีวาระที่สำคัญ ประกอบด้วย วาระเพื่อพิจารณา 11 เรื่อง วาระเพื่อทราบหากไม่มีข้อทักท้วง 18 เรื่อง เพื่อทราบ 5 เรื่อง และเพื่อทราบข้อมูล 3 เรื่อง
อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีรัฐมนตรีแจ้งลาการประชุม 3 คน ประกอบด้วย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม