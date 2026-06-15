ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับจำคุก “ดำรงค์ พิเดช” 3 ปี จัดอบรม จนท.ที่วัดธรรมกาย แฝงหนุนม็อบเสื้อแดงปี 55

ป.ป.ช.เผยแพร่ผลคดีกล่าวหา “ดำรงค์ พิเดช” จัดอบรม จนท.ที่วัดพระธรรมกาย แฝงเจตนาจัดคนร่วมชุมนุม นปช.ที่สวนสัตว์ดุสิตและหน้ารัฐสภา เมื่อเดือน มิ.ย.ปี 2555 ล่าสุด ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ลงโทษจำคุก 3 ปี ส่วนจำเลยร่วมอีก 2 ราย จำคุกคนละ 2 ปี
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ ผลคำพิพากษาของศาลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ครั้งที่ 80 ระหว่าง วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2569
โดยลำดับที่ 2 เป็นผลคดีหมายเลขดำที่ 08 - 1 - 223/2557 คดีหมายเลขแดงที่ 1398 - 1 - 30/2564 ผู้ถูกกล่าวหาคือ นายดำรงค์ พิเดช (อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคโอกาสไทย อดีตหัวหน้าพรรครักผืนป่าประเทศไทย) เป็นจำเลยที่ 1 นายเริงชัย ประยูรเวช เป็นจำเลยที่ 2 และนายธนโรจน์ โพธิสาโร เป็นจำเลยที่ 3
คดีนี้ ป.ป.ช.มีมติครั้งที่ 175/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่องกล่าวหานายดำรงค์ พิเดช เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช กับพวก อนุมัติโครงการ และอนุมัติเงินงบประมาณในโครงการฝึกอบรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 7 – 16 มิถุนายน 2555 โดยมิชอบ
มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบ มาตรา 90 - พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 มาตรา 172) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90
อย่างไรก็ตาม ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คดีหมายเลขดำที่ อท 129/2565 คดีหมายเลขแดงที่ 23/2566 ที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสาม โดยมีคำพิพากษายกฟ้อง
ต่อมา อัยการสูงสุดได้ยื่นอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อท 420/2566 คดีหมายเลขแดงที่ 20682/2568 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (เดิม) พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 ประกอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นการกระทำกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมาย หลายบท ให้ลงโทษฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่ง หรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสามแต่ละคนตาม ความหนักเบาของพฤติการณ์แห่งคดี
สำหรับจำเลยที่ 1 ให้ลงโทษจำคุก 3 ปี ส่วนจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ให้ลงโทษจำคุกคนละ 2 ปี
ต่อมา ป.ป.ช.มีมติครั้งที่ 037/2569 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 เห็นชอบในการที่อัยการสูงสุดจะไม่ฎีกาคำพิพากษาคดีอาญา
สำหรับคดีนี้ ป.ป.ข.ได้กล่าวหาว่า นายดำรงพิเดช จำเลยที่ 1 ใช้ดุลพินิจพิจารณาสั่งการให้จำเลยที่ 2 (นายเริงชัย ประยูรเวช อดีตรองอธิบดีกรมอุทยานฯ) และที่ 3 (นายธนโรจน์ โพธิสาโร อดีตผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม กรมอุทยานฯ) จัดทำโครงการฝึกอบรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ จำนวน 2,500 คนที่วัดพระธรรมกาย และอนุมัติให้จัดทำโครงการโดยมิชอบและนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ในช่วงเวลาเดียวกับที่มีการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เพื่อเจตนาสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองที่สวนสัตว์ดุสิต และที่หน้ารัฐสภาในช่วงเดือนมิถุนายน 2555