ด่วน! ย้ายแล้ว 2 รองผู้ว่าฯ ซีฟู้ด หลังกระแสดราม่ารองผู้ว่าฯ ขู่ย้ายผู้ว่าฯ ภูเก็ต

มหาดไทยสั่งย้ายด่วน 5 รองผู้ว่าฯ มีชื่อ 2 รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต ที่มีชื่อเล่นว่า “กุ้ง” เหมือนกัน หลังมีกระแสดราม่ารองผู้ว่าฯ ขู่ย้ายผู้ว่าฯ ภูเก็ต จน “อนุทิน” นำไปพูดในที่ประชุมมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทย พร้อมถามหา “รองฯ ซีฟู้ด”
วันที่ 15 มิถุนายน 2569 จากกรณีกระแสดราม่าที่มีการเผยแพร่คลิปและข้อความเกี่ยวกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดรายหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งถูกกล่าวหาว่าพูดในลักษณะข่มขู่สามารถย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้ จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวาง
ในการประชุมมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าว พร้อมสอบถามกลางที่ประชุมว่า “รองฯ ซีฟู้ดคนไหน” หลังจากมีการพูดถึงบุคคลที่มีชื่อเล่นเกี่ยวข้องกับอาหารทะเล
ต่อมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดรายหนึ่งซึ่งมีชื่อเล่นว่า “กุ้ง” ได้ลุกขึ้นชี้แจงว่า ตนเองมีชื่อเล่นว่ากุ้ง เช่นเดียวกับนายอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมระบุว่าที่ผ่านมาต้องเผชิญกับกระแสข่าวและแรงกดดันจากสังคม จึงขอความเป็นธรรมจากนายกรัฐมนตรี และขออนุญาตนำส่งข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย
นายอนุทินได้ขอให้จัดส่งหนังสือชี้แจงถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมย้ำว่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอำนาจในการปลดหรือย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด และการกล่าวอ้างในลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่มีน้ำหนักในทางปฏิบัติ
ล่าสุด มีรายงานว่ากระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1483/2569 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2569 เรื่องการย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น (ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด) จำนวน 5 ราย โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป ประกอบด้วย
1.นางวจิราพร อมาตยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
2.นายธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
3.ร้อยตำรวจเอก เขตรัฐ ชาญศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
4.นายอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
5.นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต