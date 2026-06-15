อิศรา เปิดเวทีสัมมนา รื้อ ปรับ ขยับเศรษฐกิจ หาทางรอดให้คนไทย

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 12 ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาสาธารณะหัวข้อ “RE-THINK THAILAND: รื้อ ปรับ ขยับเศรษฐกิจ หาทางรอดให้คนไทย” ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 เวลา 09.30–12.00 น. ภายในงานพบกับเวทีเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ และภาควิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานกิตติมศักดิ์และประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และรศ.ดร.วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรคประชาชน ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้สามารถรับมือกับความท้าทายของโลกยุคใหม่ ณ Hall 1–2 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ
ผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาหัวข้อ “RE-THINK THAILAND: รื้อ ปรับ ขยับเศรษฐกิจ หาทางรอดให้คนไทย”สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่https://forms.gle/DRAtHFyTmJ463rPP9 หรือ สแกน QR Code