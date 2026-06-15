”ลูกเนวิน“ ลุยไฟ ถกคู่สัญญา TH-AI Passport พรุ่งนี้ ยันไม่ชะลอ อ้างทำถูกแล้ว แก้ TOR ไม่ได้ แต่อาจแนบท้ายจ่ายตามการใช้

รมว.ดีอี เผย ถกเจรจาคู่สัญญา ”TH-AI Passport“ พรุ่งนี้ ยํ้า ไม่ชะลอเพราะทำทุกอย่างถูกต้อง ระบุ แก้ TOR ไม่ได้ แต่อาจแนบท้าย รัฐจ่ายเงินตามการใช้จริง ลั่น พร้อมยกเลิก หากพบผิดกฎหมาย
วันที่ (15 มิถุนายน) เมื่อเวลา 16.05 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ TH-AI Passport จะยังเดินหน้าโครงการนี้ต่อหรือไม่ว่า จะมีการประชุมครั้งแรกในการเจรจากับคู่สัญญาวันพรุ่งนี้ (16 มิ.ย.) ต้องรอดูว่าผลจะเป็นอย่างไร
เมื่อถามย้ำว่า ยังยืนยันว่าจะไม่ชะลอหรือพักโครงการนี้ไปก่อนใช่หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ถ้าจะพักต้องอยู่ในเกณฑ์สามอย่าง คือ 1.การกระทำที่ผิดกฎหมาย 2.ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า 3.ไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ถ้าเป็นแบบนี้ ยกเลิกแน่นอน แต่ฝ่ายประจำยืนยันว่าถูกต้องตามกระบวนการ และตนได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงดีอีติดตามทุกข้อมูลตลอดเวลา หากมีอะไรที่กระทำการผิดขึ้นมา แน่นอนว่าต้องยกเลิก
นายไชยชนก กล่าวต่อว่า หลังมีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโปรดักส์ และยื่นเจรจา ตนคิดว่าเรื่องความคุ้มค่าของงบประมาณ กับเรื่องของต้นทุนการผลิตต่อหน่วย รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ชัดเจนอยู่แล้วว่าดี นี่เป็นฝั่งที่ตนเข้ามาเกี่ยวข้องได้ และเข้ามาเกี่ยวตั้งแต่ที่มีการรับฟังความคิดเห็น แต่ในส่วนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ยืนยันว่าตนไม่ได้เกี่ยวข้อง ดังนั้น ตรงนี้ต้องให้ฝ่ายข้าราชการประจำ เป็นคนดำเนินการตรวจสอบ และชี้แจงข้อเท็จจริง
เมื่อถามว่า จะมีการปรับรายละเอียดสัญญาหรือทีโออาร์หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า “ทีโออาร์ปรับไม่ได้ แต่ในตัวสัญญา เราสามารถแนบท้ายได้ ถ้าเจรจาแล้วคู่สัญญายินยอม จึงต้องรอดูการประชุมพรุ่งนี้”
เมื่อถามว่า จะมีการแก้ไขในส่วนที่แนบท้ายอย่างไร นายไชยชนก กล่าวว่า ต้องแก้อยู่แล้วหากจะเดินต่อไป เช่นจ่ายตามการใช้งานจริง ซึ่งจะทำให้มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และหากไม่มีการใช้จริงก็ไม่ต้องจ่าย รัฐก็ไม่ต้องเสียเงิน ทุกข้อตกลงหรือการเจรจาที่เราจะนำเสนอ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำให้รัฐและประชาชนได้ประโยชน์
เมื่อถามว่า หากจ่ายตามการใช้งานจริง มีอะไรต้องแนบท้ายเพิ่มอีกหรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า จริงๆ มีอีกหลายเรื่อง แต่ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมกันก่อน แล้วจะสรุปอีกที
เมื่อถามว่า สังคมยังมีข้อกังขาเรื่องบริษัทที่เป็นคู่ทีโออาร์ ยืนยันว่าจะทำให้เรื่องนี้โปร่งใสได้ใช่หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ฝ่ายปฏิบัติการและข้าราชการประจำ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ต้องชี้แจงให้ได้
เมื่อถามถึงกรณีโลกโซเชียลออกมาเปิดข้อมูลว่า โครงการนี้มีผู้เตรียมตัวเข้าร่วมประมูลก่อนเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปีที่แล้ว นายไชยชนก กล่าวว่า เรื่องนี้ตนไม่ทราบ เพราะมอบนโยบายอย่างเดียว
เมื่อถามถึงกรณี น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน พาดพิงนายไชยชนกว่า สาเหตุที่นายกรัฐมนตรีไม่แตะต้องโครงการนี้ เพราะเป็นโครงการของลูกนาย นายไชยชนก กล่าวว่า ไม่เกี่ยวอยู่แล้ว เรายืนยันในเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ ต้องยืนหยัดแบบนั้น แต่ถ้ามีเรื่องผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบเมื่อไหร่ พร้อมที่จะรีเซ็ตทุกอย่าง แต่วันนี้ ทุกอย่างที่ได้รับการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยืนยันว่าทุกอย่างถูกต้องตามกระบวนการ ก็เป็นไปตามนั้น
เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่าฝ่ายค้านจะยื่นร้องให้องค์กรอิสระตรวจสอบ นายไชยชนก กล่าวว่า ไม่กังวล เพราะตนเป็นผู้มอบนโยบาย ส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรงนั้น ยืนยันว่าเขาไม่กังวล เรื่องนี้ต้องไปถามฝ่ายข้าราชการประจำหรือฝ่ายปฏิบัติการ แต่ย้ำว่าส่วนตัวตนไม่กังวล