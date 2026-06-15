"อนุทิน" ชี้เขมรเสริมทัพในบ้านยุ่งไม่ได้ เฝ้าระวังเต็มกำลังไม่มีใครรุกรานได้ อนุมัติตั้งศูนย์ Anti-drone

นายกฯ ชี้กัมพูชาเสริมทัพในบ้านเขา เราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่ง ยันเฝ้าระวังชายแดนเต็มกำลัง มั่นใจไม่มีใครรุกรานอธิปไตยไทยได้ พร้อมไฟเขียวตั้งศูนย์ Anti-drone
วันนี้ (15มิ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ว่า วันนี้ในการประชุมได้กำชับหลายเรื่องเป็นมติของที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติทั้งเรื่องของการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล (UNCLOS) การจัดตั้งศูนย์ Anti drone
จากนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าได้รับรายงานในเรื่องของรถถังฝั่งกัมพูชาประชิดแนวชายแดนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มี
ผู้สื่อข่าวย้ำถามส่วนรถถังล็อตที่ 2 ที่ทางการจีนส่งให้กัมพูชา ได้รับรายงานด้วยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การที่กัมพูชาจะทำอะไรในดินแดนของเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่ง เราเฝ้าระวังชายแดนของเราอย่างเต็มที่ มีความพร้อมอย่างเต็มที่ ที่จะไม่ให้ใครเข้ามารุกรานอธิปไตยของเรา ย้ำว่าตรงนี้มีความมั่นใจ
“อยู่ในดินแดนของเขา อยู่ในบ้านของเขา เราไม่มีสิทธิ์ไปรับรู้รับทราบ เรามีความพร้อมในการป้องกันดินแดนของเรา ให้ความเชื่อมั่นว่าไม่มีใครล่วงล้ำหรือบุกรุกดินแดนขอวเราได้” นายกรัฐมนตรีกล่าว