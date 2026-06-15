“หมาแก่” แจงไร้ปัญหาอสมท.ยุติรายการ บอกอยู่นานเกิน แต่มีแย้มรบ.เผด็จการแบบ "ลุงตู่" ยังผ่านมาได้

"ดนัย" แจงเองยุติ ‘เจาะลึกทั่วไทย’ ไร้ปัญหากับ อสมท. บอกอยู่นานเกินไป แต่แย้มรัฐบาลที่ถูกประทับตราที่ว่าเผด็จการอย่าง "ลุงตู่" เราก็ผ่านมาได้นะ ย้ำไม่เลิกทำสื่อ- เตรียมหาพื้นที่ออกอากาศใหม่
วันที่ (15 มิถุนายน) นายดนัย เอกมหาสวัสดิ์ และ นส. อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้ดำเนินรายการ ทั่วไทย Inside Thailand’ ออกมาชี้แจงกรณีรายการ ‘เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand’ เตรียมยุติการออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยยืนยันว่าเป็นการสิ้นสุดการทำงานในแพลตฟอร์มเดิมเท่านั้น ไม่ใช่การยุติบทบาทในฐานะสื่อมวลชน พร้อมย้ำว่าไม่มีปัญหาหรือความขัดแย้งกับทางสถานีและผู้บริหาร อสมท.
การชี้แจงดังกล่าวมีขึ้นผ่านรายการออนไลน์ ‘เจาะลึกทั่วไป’ หลังจากก่อนหน้านี้มีการประกาศว่ารายการข่าวการเมืองและสังคมชื่อดังที่ออกอากาศทางช่อง 9 มายาวนาน กำลังจะยุติการออกอากาศในช่วงสิ้นเดือนนี้
นายดนัยกล่าวว่า ตลอดระยะเวลาเกือบ 7 ปีที่จัดรายการบนช่อง 9 ถือเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานและผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองสำคัญหลายยุคหลายสมัย รวมถึงการทำงานภายใต้รัฐบาลถึง 5 ชุด จึงมองว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและมองหาความท้าทายใหม่ในการทำงานสื่อ
“แม้รัฐบาลที่ถูกประทับตราที่ว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการ อย่างรัฐบาลลุงตู่เราก็ผ่านมาได้นะ” ดนัยกล่าว
ผู้ดำเนินรายการชื่อดังยังยืนยันว่า การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากแรงกดดันหรือความขัดแย้งใดกับช่อง 9 MCOT HD หรือบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) พร้อมกล่าวขอบคุณผู้บริหารและทีมงานทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการทำงานของรายการมาโดยตลอด
นายดนัยและนส.อมรรัตน์เปิดเผยว่า กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาทางเลือกและแพลตฟอร์มใหม่ที่เหมาะสมกับแนวทางการนำเสนอของรายการ โดยยังไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ในขณะนี้ และจะสื่อสารความคืบหน้าให้ผู้ติดตามรับทราบผ่านเพจเฟซบุ๊ก ‘เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand’ เมื่อได้ข้อสรุป
“รอให้พวกเราตามหาใบไม้ที่หายไปสักพักหนึ่ง’ ดนัยกล่าว
รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับรายการ ‘เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand’ จะยังคงออกอากาศตามปกติทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ซึ่งจะเป็นการออกอากาศวันสุดท้าย โดยผู้ดำเนินรายการยืนยันว่าจะทำหน้าที่นำเสนอข่าวและประเด็นสาธารณะอย่างเต็มที่จนถึงตอนสุดท้ายของรายการ