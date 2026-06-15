สส.ส้ม สืบมาแล้วมีใบสั่งถอดรายการ "หมาแก่" ซัดปกป้องกล่องดวงใจระบบสีน้ำเงินเกินกว่าเหตุไปมาก

โฆษกพรรคส้ม เผย สืบมาแล้วปมถอดรายการหมาแก่มีใบสั่งจริง หลังบ้านใหญ่ไม่ปลื้มขยี้ "ลูกเนวิน" เหน็บ ปกป้องกล่องดวงใจระบบสีน้ำเงินเกินกว่าเหตุไปมาก ท้ายทายกระแสสังคม
เมื่อวันที่ (15 มิถุนายน) น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวสาเหตุการยุติรายการ “เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand” เนื่องจากบ้านใหญ่ไม่พอใจ ที่ขยี้นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) รวมถึงโครงการ TH-AI Passport ว่า สืบทราบมาว่าเรื่องนี้มีใบสั่งจริง ล่าสุดนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่มีนอกวินัย แต่ตนคิดว่ารัฐบาลนี้มีใบสั่งทุกเรื่องที่เกิดขึ้นคือใบสั่งในระบอบสีน้ำเงิน การตั้งคำถามในการใช้งบประมาณ และความคุ้มค่าก็น่าจะใช้กลไกในการตอบคำถามของพี่น้องประชาชน แต่ดันเลือกที่จะปิดปากสื่อ เลือกที่จะให้สื่อนั้นเลิกนำเสนอโครงการนี้ ถ้าเทียบกับโครงการอื่นเม็ดเงินเล็กน้อยมาก แต่เพราะเป็นกล่องดวงใจของระบอบสีน้ำเงิน การพิทักษ์ปกป้องเลยเกินกว่าเหตุไปมาก
“แต่ดีจะได้เห็นธาตุแท้ต่อกรณีนี้ ไม่ใช่แค่การปิดปากสื่อ แต่กำลังปิดหู ปิดตา ปิดการรับรู้ของประชาชนในการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน แบบที่น่ากังขาหลายประเด็น และยังท้าทายกระแสสังคมแบบที่ไม่เกรงกลัวอะไรเลยกรรมาธิการพัฒนาการเมือง พร้อมจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างถึงที่สุด” น.ส.ภคมน ระบุ