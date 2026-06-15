นายกฯ ชี้สหรัฐฯ-อิหร่านหยุดยิงเป้นปัจจัยบวก รัฐบาลกลยุทธ์-ยุทธศาสตร์รับมือสถานการณ์ทั่วโลก

นายกฯ ชี้ สหรัฐ-อิหร่านปิดดีลหยุดยิงเป็นปัจจุบันบวก ระบุรัฐบาลใช้กลยุทธ์ - ยุทธศาสตร์รับมือสถานการณ์ทั่วโลก
เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 15 มิ.ย.ที่ทําเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ว่า ประเทศไทยปรับตัวกับสภาพ ปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงคราม เรื่องเศรษฐกิจเรื่องซัพพลายเชน หรือห่วงโซ่อุปทาน ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี แล้ววันนี้อาจจะมีเรื่องของการบรรลุข้อตกลงแถบตะวันออกกลาง ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นปัจจัยบวก ซึ่งจะทําให้เรื่องวิกฤตการณ์ต่าง ๆ สภาวะการณ์ต่าง ๆ คลี่คลายลง รัฐบาลไทยไม่ได้แก้ไขสถานการณ์รายวัน ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลดําเนินการแก้ไขนั้น เราดําเนินการแก้ไขจากกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เราได้วางไว้ ในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ใช่เฉพาะสถานการณ์ตะวันออกกลาง แต่จากสถานการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก