"อนุทิน" ลดโทน ยันปมรองผู้ว่าฯ ขู่ย้ายผู้ว่าฯ ไร้ปัญหา มอบปลัด มท.ทำในสิ่งที่ควร ใครพูดแบบนั้นถือเป็นตลกเชิญยิ้ม

"อนุทิน” เบรกดรามา รองผู้ว่าฯ ขู่ย้ายผู้ว่าฯ ภูเก็ต ยันไร้ปัญหา มอบปลัด มท.ทำในสิ่งที่สมควร ใครพูดแบบนั้นอย่าไปเชื่อถือ ใหมองเป็นตลกเชิญยิ้ม ย้ำไม่ได้เดือดในที่ประชุม มท. แต่กำชับให้ปราบพวกอันธพาลเด็ดขาด ชิ่งตอบคืบหน้าแชตหลุด “ช่วยนำ้เงินด้วย”
เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 15 มิ.ย. ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมมอบนโยบาย ซึ่งมีช่วงหนึ่งได้พูดถึงการปราบอันธพาลในจังหวัดภูเก็ต บรรยากาศค่อนข้างดุเดือด และมีการพาดพิงถึงรองผู้ว่าฯ ซีฟู๊ด กรณีรองผู้ว่าฯ ขู่ย้ายผู้ว่าฯ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้เดือด ตนตอกย้ำให้มีการดำเนินการกับพวกอันธพาลอย่างเด็ดขาด และเข้มงวด เท่าที่ทราบตอนนี้มีการดำเนินการไปถึงระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่หมด มีการข่มขู่ และมีการกลับคำให้การของพยานบางคน เนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพลของอันธพาล ตนได้ย้ำให้ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่
ส่วนกรณีการมีปัญหาระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้น ไม่มีปัญหา ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องดำเนินการในสิ่งที่สมควร จะให้ติดปัญหาอยู่กับตัวบุคคลไม่ได้ ชัดเจนข่าวที่เขียนบอกว่า รองผู้ว่าฯ จะย้ายผู้ว่าฯ ไม่มี คนที่ย้ายผู้ว่าฯ ได้คือปลัดกระทรวงมหาดไทย และต้องได้รับการเห็นชอบจาก รมว.มหาดไทย บรรจุเข้าคณะรัฐมนตรี ข่าวที่บอกว่ารองผู้ว่าฯ ขู่จะย้ายผู้ว่าฯ ไม่มี อย่าไปให้ความเชื่อถือ อย่าไปให้ค่า ถ้ามีเหตุเช่นนี้จริง ไม่ว่าจังหวัดใดก็ตามในประเทศไทย รองผู้ว่าฯ คนไหนเที่ยวไปบอกประชาชน ผู้มีอิทธิพล หรือใครก็แล้วแต่ ใหญ่กว่าผู้ว่าฯ ไม่สนใจผู้ว่าฯ จะย้ายผู้ว่าฯ ได้ ถือว่าดูตลกเชิญยิ้มไปก็แล้วกัน
เมื่อถามถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสอบ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครองกรณีแชทหลุด “ช่วยน้ำเงินด้วย” นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน เมื่อถามย้ำว่าขณะนี้ตั้งคณะกรรมการแล้วหรือยัง นายอนุทิน ไม่ตอบคำถามดังกล่าว