‘พิจารณ์’ ตั้งข้องสังเกต ข่าวเรือขนกระสุนกัมพูชา ปลุกกระแสความมั่นคงกลบความล้มเหลวของรัฐบาล

‘พิจารณ์’ ตั้งข้อสังเกต ข่าวเรือขนกระสุนในกัมพูชา ผู้มีอำนาจปลุกกระแสความมั่นคงเป็นเกราะกำบังการทำงานล้มเหลวของรัฐบาล เผยกรรมาธิการติดตามเรื่องนี้อยู่
วันนี้ (15 มิ.ย. 69) นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ เลขาธิการพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กระแสข่าวว่ามีการขนเรือกระสุนในฝั่งกัมพูชา ว่า กระแสการขนย้ายยุทธโธปกรณ์ เรื่องนี้เป็นข้อมูลที่ทีมคณะความมั่นคง โดยกรรมาธิการการทหารฯ กำลังติดตาม ทั้งในกลไกของสภา และในทางลับ โดยเราจะรับรู้ หรือเราจะสืบค้นข้อมูลดังกล่าวนี้ได้เท่าไหร่ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องทหาร ที่ไม่ยอมรับ และไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมอะไรบางอย่างเหล่านี้ ดังนั้น ฝากประชาชนติดตามการทำงานต่อไป และเราจะนำข้อมูลเหล่านี้มาเปิดเผยอีกในอนาคต
ส่วนการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ ถือว่ามีนัยสำคัญอะไรหรือไม่ นายพิจารณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาในทางการเมือง เราไม่มีใบเสร็จ เราไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ แต่สื่อ และประชาชนอาจจะได้เห็นได้บ้างว่าฝั่งรัฐบาล หรือผู้ที่มีอำนาจระดับประเทศ สร้างกระแส หรือหยิบยกบางอย่าง มาเป็นเกราะกำบังในการทำงานที่ล้มเหลวในบางช่วงเวลา ตนเองขอตั้งข้อสังเกตประมาณนี้