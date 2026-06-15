"ลิซ่า" ยันไร้ปัญหา "ภาวุธ" วิจารณ์กลไก กมธ.-ชี้เป็นวัฒนธรรมองค์เห็นต่างได้ แนะเปิดใจให้ สส.เรียนรู้งาน

"ภคมน" ลั่น ไม่เชื่อคนเชี่ยวชาญจะทำดีเสมอไป ขอเปิดใจให้ สส. เรียนรู้งานกรรมาธิการ ซัดอย่าใช้ไม้บรรทัดเดียววัดถูกผิด ยันไร้ปัญหา "ภาวุธ" บอก ถ้าเห็นด้วยทั้งหมดสิแปลก มองเป็นวัฒนธรรมองค์กรปกติแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ จี้แก้ที่ระเบียบสภา ดีกว่าไล่บี้จิตสำนึกรายคน
วันที่ 15 มิ.ย.นางสาวภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่ออกมาตอบโต้นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ที่โพสต์เฟซบุ๊กฝากถึงนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ ในหัวข้อความไร้ประสิทธิภาพของกรรมาธิการในรัฐสภา ว่า จริง ๆ ความเห็นไม่ได้สวนทาง ต้องบอกก่อนว่าวัฒนธรรมองค์กรในพรรคประชาชน เราแลกเปลี่ยนกันอย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วสิ่งที่นายภาวุธโพสต์ ตนอ่านแล้วในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการและเป็นคนที่ค่อย ๆ พิสูจน์ตัวเองมา เพื่อน ๆ หลายคนที่ต้องมานั่งกรรมาธิการเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอำนาจและขอบเขตของกรรมาธิการคืออะไร คนที่รู้ก็โชคดีไป แต่จะมาใช้ไม้บรรทัดเดียววัดว่าสิ่งนี้ผิดหรือถูกไม่ได้
งานกรรมาธิการไม่ได้เลวร้าย ตนเชื่อว่าเพื่อน สส. ทุกคนเลือกกรรมาธิการ จากความเชี่ยวชาญและความสนใจของตัวเองทั้งนั้น แต่ด้วยเงื่อนไขของการจัดกรรมาธิการเราไม่สามารถที่จะให้แต่ละคนที่มีความสนใจ ส่งไปยังกรรมาธิการนั้นได้ทั้งหมดทุกคน แต่การทำงานในกรรมาธิการจะได้เรียนรู้ และเข้าใจเนื้อหาและขั้นตอนต่าง ๆ
" ดิฉันไม่เชื่อว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญต่อเรื่องนั้น ๆ จะสามารถทำเรื่องนั้นได้ดีเสมอไป แต่ดิฉันเชื่อในคนที่มีความพยายาม ในคนที่มีความพยายามเรียนรู้ เขาก็เป็นคนที่สามารถพัฒนาตัวเองและมีคุณภาพได้ ดิฉันไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับ สส. ในพรรคที่โพสต์ เพียงแต่ว่ามีความเห็นที่ไม่ตรงกันบางส่วนจำเป็นต้องชี้แจง และเชื่อว่าเพื่อน ๆ ของพวกเราในฐานะที่ไปทำหน้าที่ในกรรมาธิการ บางคนถูกส่งไปในกรรมาธิการที่เขาไม่ถนัดด้วยซ้ำ แต่เขาเต็มใจที่จะเรียนรู้และทำงานให้กับพรรค และส่งข้อมูลหลักฐานเหล่านั้นเพื่อมาผลักดันไปนโยบายต่อไป ดังนั้นดิฉันคิดว่าการสรุปอะไร มันเป็นมิติเดียวการใช้ไม้บรรทัดที่มันจะวัดเรื่อง ๆ เดียวให้ถูกให้มันผิดให้มันขาวให้มันดำ ให้มัน 1 + 1 เป็น 2 มันน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนัก " นางสาวภคมนกล่าว
นางสาวภคมน ยังกล่าวว่า เราในฐานะผู้แทนก็เป็นมนุษย์ เหมือนกันเรียนหนังสือเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา อยู่ที่ว่าคน ๆ นั้นจะพัฒนาตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน การเป็นคนที่มีคุณภาพไม่จำเป็นว่าจะต้องมีคุณภาพมาจากบ้าน แต่เกิดจากการเรียนรู้ และคิดว่าควรให้โอกาส สส. ทุกคนที่พร้อมจะเรียนรู้
เมื่อถามว่านายภาวุธได้สะท้อนว่ากรรมาธิการบางคนทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพแค่มาลงชื่อเพื่อรับเบี้ยเลี้ยงและวิ่งไปรับห้องอื่นด้วยนั้น นางสาวภคมน กล่าวว่า เราจะเรียกร้องจิตสำนึกรายบุคคลคงไม่ได้หากเห็นปัญหานี้ต้องแก้กันที่ระเบียบของรัฐสภา ปรึกษากับประธานรัฐสภาผู้แทนให้เป็นเรื่องราว ไม่เช่นนั้นการติคนหนึ่งก็จะมีคนต่อ ๆ ไปจะเป็นการบั่นทอนคนที่มีความตั้งใจ มากกว่าสิ่งที่พูดอาจเป็นส่วนน้อยด้วยซ้ำคิดว่าทุกคนที่เข้ามาทำงานทุกพรรค เชื่อว่าในเวทีกรรมาธิการทุกคน พร้อมที่จะทำหน้าที่ในขอบเขตของเขาแม้ไม่มีความชำนาญก็ตาม
มันไม่ง่ายที่คนทำอาชีพ ๆ หนึ่ง วันนึงมาเป็น สส. แล้วต้องมาเรียนรู้อีกเรื่องหนึ่งมันใช้เวลา วันนี้ในเมื่อเราเป็นผู้แทนแล้วเราควรจะเปิดใจให้กว้าง ๆ และส่งกำลังใจให้ทุกคน นายภาวุธรวมถึงตนมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้ เพียงแต่ในรายละเอียดอาจเป็นมิติเดียวเกินไปในการนำเสนอ การแย้งของตนไม่ได้มีการขัดแย้งส่วนตัวแต่เป็นการแย้งเพราะเห็นอีกมุมหนึ่งเท่านั้น
เมื่อถามว่าเรื่องนี้ทำให้คนมองว่ามีความขัดแย้งภายในพรรคหรือไม่ นางสาวภคมน กล่าวว่า ไม่หรอกถ้าเราเห็นด้วยกับทั้งหมดเรื่องนั้นแหละแปลก ตนก็มีความเห็นของตน แต่สุดท้ายแล้วเชื่อว่าถ้าเราคุยกันก็จะเดินไปสู่กันหาข้อสรุปเพื่อให้มีความสมดุลมากที่สุด ยืนยันว่าพรรคประชาชนมีวัฒนธรรมองค์กร แลกเปลี่ยนความเห็นกันปกติ ยืนยันว่าตนกับนายภาวุธไม่ได้ขัดแย้งกันหลายครั้งก็ปรึกษางานกัน เพียงแต่วันนี้ต้องแสดงความคิดเห็นในมิติที่ตนสัมผัสมาในฐานะคนที่เป็นกรรมาธิการและกลายมาเป็นประธานกรรมาธิการ
ส่วนอาจถูกตั้งคำถามได้ว่าทำไมพรรคไม่ส่ง สส. ที่มีความรู้ความสามารถให้ตรงกับกรรมาธิการนั้น ๆ นางสาวภคมน กล่าวว่า ไปถามพรรคอื่นได้เลยไม่มีพรรคไหนสามารถจะตอบสนองความต้องการของ สส. ที่มีความเชี่ยวชาญต่อเรื่องนั้น ๆ ลงไปทุกกรรมาธิการได้ มันเป็นเงื่อนไขร่วมกันของสภาเพราะมีสัดส่วนของสส. อยู่ แต่พรรคประชาชนรวมถึงประธานวิปฝ่ายค้าน ก็พยายามที่จะจัดสรร ให้ไปอยู่ในกรรมาธิการที่มีความสนใจ
" ดิฉันคิดว่าการที่เราถูกส่งไปยังกรรมาธิการที่เชี่ยวชาญหรือไม่ ไม่ได้เป็นการการันตีว่าเราจะทำงานได้หรือไม่ เชื่อว่าทุกคนถ้ามีการเรียนรู้ทุกคนเป็นคนที่มีคุณภาพได้ " นางสาวภคมนกล่าว