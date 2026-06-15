“สนธิญา” ยื่น ปธ.สภาฯ สอบจริยธรรม “ไอซ์” ส่อใช้อำนาจ กมธ.เกินขอบเขต ตรวจสอบ TH-AI Passport ก้าวก่ายราชการ

“สนธิญา” บุกยื่นประธานสภาฯ สอบจริยธรรม “ไอซ์ รักชนก” ปมตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport ชี้อาจใช้อำนาจ กมธ.เกินขอบเขต ก้าวก่ายการทำงานฝ่ายราชการ พร้อมตั้งข้อสงสัยขู่ร้อง ป.ป.ช. เตรียมยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. เพิ่ม หวังวางบรรทัดฐานการทำหน้าที่ของ สส.และกรรมาธิการในอนาคต
วันนี้ (15 มิ.ย.) ที่รัฐสภา นายสนธิญา สวัสดี นักเคลื่อนไหวทางการเมือง และอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยื่นหนังสือถึงนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร กรณีตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี
นายสนธิญา ระบุว่า ต้องการให้ตรวจสอบว่า น.ส.รักชนก ได้รับมติหรือการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการให้ดำเนินการตรวจสอบโครงการดังกล่าวแล้วหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าการดำเนินการของ สส.และกรรมาธิการต่อโครงการ TH-AI Passport อาจเกินขอบเขตข้อบังคับการประชุม และอาจเข้าข่ายก้าวก่ายการทำงานของข้าราชการหรือหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะกรณีเรียกร้องให้ยุติ พัก หรือยกเลิกโครงการ รวมถึงการระบุว่าจะยื่นร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากโครงการดังกล่าวผ่าน ซึ่งนายสนธิญามองว่าอาจเป็นการข่มขู่คุกคามระบบราชการ
นายสนธิญา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปี 2567–2569 ซึ่งเป็นช่วงที่พรรคประชาชนทำหน้าที่ฝ่ายค้านและสามารถตรวจสอบได้ แต่ตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดจึงมาดำเนินการหลังจากกระทรวงฯ ลงนามและเปิดประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอให้ประธานสภาฯ ตรวจสอบว่าการกระทำของ น.ส.รักชนก และผู้เกี่ยวข้อง ละเมิดรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 และ 185 รวมถึงข้อบังคับการประชุม หรือเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่
นายสนธิญา อ้างว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 184 และ 185 กำหนดข้อห้ามเกี่ยวกับการแทรกแซงหรือก้าวก่ายการทำงานของหน่วยงานรัฐ รวมถึงกระบวนการใช้งบประมาณและโครงการของรัฐ จึงเห็นว่าการที่กรรมาธิการหรือ สส.เข้าไปดำเนินการต่อโครงการดังกล่าวโดยตรง อาจเป็นการนำตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการงบประมาณที่ฝ่ายราชการดำเนินการอยู่
“กรณีนี้ต้องตรวจสอบว่าเป็นการใช้อำนาจเกินกรอบของกรรมาธิการหรือไม่ เพราะหากกรรมาธิการตรวจสอบแล้ว ควรส่งเรื่องให้ประธานสภาฯ ดำเนินการต่อ แต่การเดินเรื่องตรงไปยังกระทรวงฯ และเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการ หรือขู่ร้อง ป.ป.ช. อาจเกินเลยอำนาจที่กรรมาธิการจะทำได้” นายสนธิญา กล่าว
นายสนธิญา กล่าวด้วยว่า จะยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้พิจารณากรณีดังกล่าวอีกทางหนึ่ง เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการทำหน้าที่ของ สส.และกรรมาธิการในอนาคต