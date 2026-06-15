นึกว่าแจก "ยาแก้ไอ" ที่ไหนได้ โดนบ้านใหญ่บุรีรัมย์จัด "สูงวัย" ช่วย "ลูกนก" ฟอก AI !! ** ตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต 5 สส.สีน้ำเงิน ...ใครรายต่อไป?!

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ นึกว่าแจก "ยาแก้ไอ" ที่ไหนได้ โดนบ้านใหญ่บุรีรัมย์จัด "สูงวัย" ช่วย "ลูกนก" ฟอก AI !!
ช่างไม่แคร์คนนินทา หมาดูถูกจริงๆ สำหรับบิ๊กโปรเจกต์สุดล้ำยุคปัญญาประดิษฐ์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ที่นำทีมโดย "ลูกนก-ไชยชนก ชิดชอบ” ลูกชายสุดที่รักของ "เนวิน ชิดชอบ"เจ้าของระบอบน้ำเงิน และ “แนน บุณย์ธิดา สมชัย” รมช.ดีอี ที่จับมือกันดันโครงการ “TH-AI Passport” มูลค่า1,621 ล้านบาท
โดนวิพากษ์วิจารณ์จุกๆ มาหลายดอกต่อเนื่อง นอกจากจะหาทางแก้ด้วยการพึ่งบริการ "ซูเปอร์โพล" บันดาลผลตามสั่ง ว่ามีประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบด้วย แล้วยังจ้างออแกไนซ์จัดเวที "ประชาพิจารณ์" รับฟังความคิดเห็นอันเป็น "พิธีกรรม" เพิ่มน้ำหนักความน่าเชื่อถือให้โครงการเมื่อวันที่11มิถุนายน ที่ผ่านมา
เนื้อหาสาระในการประชาพิจารณ์ ไม่ต้องพูดถึง แต่ "ไชยชนก" จะรู้หรือไม่ว่า ความปังที่วาดไว้กลายเป็น "ความพัง" เพราะ สังคมเขาจับได้ไล่ทันตรง "ภาพผู้เข้าร่วม" แสดงความคิดเห็นนั่นเอง
ภาพบรรยากาศวันเปิดเวทีทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น "TH-AI Passport Forum" ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุวัย60+เต็มไปหมด ทำเอาชาวเน็ตถึงกับขยี้ตาหลุดไปหลายตลบ
คำถามและความเห็นของชาวเน็ต ไหลบ่าราวกับน้ำป่า ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า กระทรวงดีอี.ทำได้ สามารถนำพาประชากรผู้สนใจ AI เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในวันนั้น..คราคล่ำไปด้วย “วัยรุ่นยุค 90 (90 ขวบ)” ที่ถนัดจัดเจนกดส่ง "สวัสดีวันจันทร์" คณะผู้สูงวัย ก็หน้าตาคุ้นๆ คล้ายกลุ่ม อ.ส.ม.ประจำหมู่บ้าน!
ล้อกันป่นปี้ว่า... "สภาพนี้ กราบรูป AI ส่งสวัสดีวันจันทร์กันเป็นอย่างเดียว ใช้ Google ได้ก็บุญแล้ว..?"
"เห็นหน้าพวกที่มา นึกว่าผู้ใหญ่บ้านเรียกลูกบ้านมาประชุม"
ยิ่งหัวเราะไม่ออก ร่ำไห้ไม่ได้ เมื่อรู้เบื้องหลังว่า ผู้สูงวัยเหล่านี้เดินทางมาไกลจาก "บุรีรัมย์" มาถึงกทม.ถ่อสังขารมา“เหมารถทัวร์” กันมา
เป็นไปได้ว่า เมืองหลวงของเนวิน เอ้ย! เมืองหลวงแห่งกีฬาและเทคโนโลยี ทำให้.. คนบุรีรัมย์ตื่นตัวเรื่องเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สูงล้ำนำหน้าจังหวัดอื่นจริงๆ ถึงขนาดเหมารถข้ามจังหวัดมาฟังบรรยายวิชาการระดับสูง เรื่องการเข้าถึง AI 30 โมเดลจาก 14 ค่ายชั้นนำ !
ลูกหลานเห็นแล้วน้ำตาจะไหล ปลื้มใจที่คุณตา คุณยาย จะเลิกส่งรูปดอกไม้ แล้วหันมาเขียนสั่งงาน "AI" แทน!
งานนี้ไหนๆ “บ้านใหญ่บุรีรัมย์”จะจัดให้"ลูกนก"ทั้งที ก็น่าจะเกณฑ์ประชากรที่อยู่ในเป้าหมายที่จะใช้ AI หน่อยไม่ได้ ไม่ใช่มีแค่ผู้สูงวัยหัวใจ AI ให้กระแสสังคมรุมสับรุมแซะ ว่างานนี้มันคือ “มหกรรมหน้าม้า... หลอกพาคนแก่มานอนพักผ่อนเที่ยวกรุง
แว่วว่า ตอนที่ชวนกันมา ก็ไม่บอกว่าให้ทำ "ภารกิจ" อะไรแต่บอกว่า จะพานั่งรถเที่ยว กทม.พร้อมกับ ค่าปุ๋ย ค่าดูแล ปูเสื่อให้อย่างดี
เอาเป็นว่า...สังคมออนไลน์ก็อย่าถล่มคุณตา คุณยาย เหล่านี้นักเลย บางทีที่หลวมตัวนั่งรถยักแย่ยักยันหลายชั่วโมงนั้น เพราะท่านๆ ไม่รู้ว่าจะถูกต้อนให้มาฟังเรื่อง Deep Learning หรือ Generative AI อะไรนั่นหรอก... แค่อาจจะมาหา “ยาแก้ไอ” แต่คนจัดม็อบดันพูดไทยคำ ภาษาอังกฤษคำ เลียนแบบ "ไชยชนก" พยายามอธิบาย "AI" จนฟังเพี้ยนเป็นยาแก้ไอ.. ก็เป็นได้ พุทโธ่!
++ ตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต 5 สส.สีน้ำเงิน ...ใครรายต่อไป?!
เป็นเรื่องที่มีการวิพากวิจารณ์กันมาก ในหลากหลายอารมณ์ ช็อก ..สะใจ..อดสูใจ.. ที่คนระดับอดีต รองประธานสภาผู้แทนฯ ที่เป็นแกนนำพรรคสีน้ำเงิน อย่าง “ศุภชัย โพธิ์สุ” หรือ “ครูแก้ว” หรือ “สหายแสง” ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต
ฐานฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีครอบครองและทำประโยชน์ ในที่ดินโครงการจัดสรรเพื่อประชาชน ในพื้นที่ป่าดงพะทาย จ.นครพนม จำนวน 220 ไร่ โดยมิชอบ
ในวัยหนุ่ม “ศุภชัย” เคยเข้าป่า ร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้รับชื่อใหม่ว่า “สหายแสง” เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์ฯ ล่มสลาย จึงออกมาสอบบรรจุ เป็นข้าราชการครู รู้จักกันในนาม “ครูแก้ว”
“ครูแก้ว” ลาออกมาลงสมัครสส. ตามกระแสในยุคนั้น ที่ “ครู” และ“สหาย”หลายๆ คน ประสบความสำเร็จในเส้นทางการเมือง... แต่ “ครูแก้ว” ชายร่างเล็ก ผอม ดำ ที่ประกาศต่อสู้เพื่อประชาชน คนชั้นล่าง ก็สอบตกถึง 3 ครั้ง
กระทั่งมาได้บารมีของ“พ่อใหญ่จิ๋ว” พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ พรรคความหวังใหม่ โอบอุ้ม จึงได้เป็น สส.ครั้งแรก ต่อมา “ทักษิณ ชินวัตร” ทำการควบรวมพรรคความหวังใหม่ เข้ากับพรรคไทยรักไทย “ศุภชัย” จึงได้เป็น สส.ในร่มเงาของ “ทักษิณ”
เมื่อพรรคพลังประชาชนของ “ทักษิณ” ถูกยุบ “ศุภชัย”เลือกที่จะออกมาร่วมกับ “เนวิน ชิดชอบ” ก่อตั้งพรรคภูมิใจไทย ดัน “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นนายกรัฐมนตรี และ “ศุภชัย” ได้เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในปี 2552 -2554 จากนั้นเป็นรองประธานสภา คนที่ 2 หลังการเลือกตั้งปี 2562
เมื่อได้เป็นสายตรงของ “เนวิน”ได้รับการโปรโมตให้เป็นแม่ทัพในพื้นที่อีสานริมโขง “ศุภชัย”ก็เปลี่ยนไป
ความอยากมี อยากได้... อยากเป็น“บ้านใหญ่” เหมือนคนอื่นๆในพรรค ทำให้ “ศุภชัย” ติดกับดักการเมือง... เล่นแร่แปรธาตุ เข้าครอบครองที่ดินป่าดงพะทาย ที่รัฐจัดสรรให้ประชาชน
สุดท้าย “ศุภชัย” ก็พบจุดจบทางการเมืองด้วยเรื่องที่ดิน!!
หลังจาก “ศุภชัย” ถูกศาลฎีกาฯ ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเพียงแค่วันเดียว
วันรุ่งขี้น ก็มีข่าวศาลฎีกา สั่งตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิต "จุฑามาศ ซารัมย์” น้องสาวของ “โสภณ ซารัมย์”ประธานสภาฯ ที่อยู่ในเครือข่าย “บ้านใหญ่บุรีรัมย์” และให้พ้นตำแหน่งนายก อบต.เมืองแฝก จากการยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินเป็นเท็จ
โดนประหารชีวิตทางการเมืองไป 2 คนติดๆ ทำให้เกิดกระแสวิพากวิจารณ์ในโซเชียลฯ ว่าเป็นเพราะ “เครือข่ายสีน้ำเงิน” คิดว่าพวกตนเองกำลังเป็นใหญ่ จึงทำอะไรๆ แบบขาดสติ ขาดความยั้งคิด หาช่องลอด โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย!
หากย้อนกลับไปดูว่าตั้งแต่ก่อตั้งพรรคภูมิใจไทย มาถึงวันนี้ มีใครถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตบ้าง ก็พบว่า มี 5 คน ดังนี้
1.“ฉลอง เทอดวีระพงศ์” ส.ส.พัทลุง คดีเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันในสภา 2. “ภูมิศิษฏ์ คงมี” ส.ส.พัทลุง คดีเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันในสภา 3.“นาที รัชกิจประการ” สส.บัญชีรายชื่อ คดีเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันในสภา
สำหรับ “นาที” นั้นเป็นภรรยาของ “พิพัฒน์ รัชกิจประการ” เมื่อ นาทีถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ทำให้ “พิพัฒน์” ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นคนอยู่ “เบื้องหลัง”ด้วยปัญหา“ภาพลักษณ์” จำเป็นต้องลงมาออกหน้าแทน เป็นกระเป๋าเงินของพรรคในการเลือกตั้งพื้นที่ภาคใต้ ทำผลงานเข้าเป้า ได้เป็นรองนายกฯ เบอร์ 1 และ เป็นรมว.พลังงานอยู่ในขณะนี้
ต่อมา รายที่ 4. “กนกวรรณ วิลาวัลย์” ส.ส.ปราจีนบุรี คดีบุกรุกครอบครองพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ 5. “ศุภชัย โพธิ์สุ” ส.ส.นครพนม คดีครอบครองที่ดินรัฐ ป่าดงพะทาย จ.นครพนม
ยังมีก่อนหน้านี้ “มุกดาวรรณ เลื่องสีนิล” สส.นครศรีธรรมราช ก็ถูก กกต.ให้ “ใบแดง” จากคดีซื้อเสียงเลือกตั้ง ถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมือง 10 ปี
ส่วนกกรณี “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” อดีต รมว.คมนาคม “น้องชายเนวิน” ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญ สั่งให้พ้นตำแหน่งรัฐมนตรี จากคดีซุกหุ้น… แต่เมื่อถูกร้องไปที่ ป.ป.ช. ว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง กลับถูก ป.ป.ช.ตัดจบ ด้วยมติยกคำร้อง ไม่ส่งให้ศาลฎีกาพิจารณา
“ศักดิ์สยาม” จึงรอดจากความเสี่ยงที่จะถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตมาอย่างหวุดหวิด
สำหรับ” ไชยชนก ชิดชอบ” รมว.ดิจิทัลฯที่ตอนนี้กำลังถูก “จับโป๊ะ” ในโครงการ TH-AI Passport ว่า ส่อฮั้วประมูล เอื้อพวกพ้อง ถ้าหากฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ และมีข้อมูล หลักฐานแน่นหนา เชื่อว่าเรื่องนี้ต้องเป็นหนึ่งใน “แผลใหญ่” ของรัฐบาลแน่ๆ
และหากมีการต่อยอด นำเรื่องนี้ไปยื่นป.ป.ช. และถูกป.ป.ช.ชี้มูลว่า ผิดจริยธรรมร้ายแรง ส่งต่อให้ศาลฎีกาตัดสิน คราวนี้จะออกหัว ออกก้อย ไม่มีใครรู้
“ไชยชนก” ที่ “เนวิน” ส่งเข้ามาเป็นรัฐมนตรีฝึกงาน และตั้งความหวังไว้สูงลิ่ว ที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อาจต้องถูก “ประหารชีวิตทางการเมือง” ไปก่อนก็เป็นได้!