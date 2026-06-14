“อัครนันท์” ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วยกาญจนบุรี ย้ำโปร่งใส-เป็นธรรมทุกขั้นตอน ส่งกำลังใจผู้สอบสู่เส้นทางวิชาชีพครู

“รมช.ศึกษา” ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วย จ.กาญจนบุรี ย้ำทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคน พร้อมส่งกำลังใจผู้เข้าสอบ ชี้เป็นก้าวสำคัญสู่การเป็นครูผู้พัฒนาอนาคตชาติ
วันนี้(14 มิ.ย.) นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีนายไพชยา พิมพ์สารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ ซึ่งครอบคลุม 10 กลุ่มวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา สังคมศึกษา พลศึกษา ดนตรีสากล คอมพิวเตอร์ และคหกรรมศาสตร์
นายอัครนันท์กล่าวว่าการสอบครูผู้ช่วยถือเป็นกระบวนการสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบการศึกษา จึงต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าสอบและสังคม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สมัครทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
“การสอบครั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ผลการสอบเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างแท้จริง” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว
พร้อมกันนี้นายอัครนันท์ยังได้พบปะและให้กำลังใจผู้เข้าสอบ โดยระบุว่า การสอบครูผู้ช่วยไม่ใช่เพียงการแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการเท่านั้น แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่วิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ
“ขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าสอบทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้สั่งสมมาอย่างเต็มกำลัง เพราะนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญบนเส้นทางการเป็นครูผู้สร้างอนาคตของชาติ” นายอัครนันท์ กล่าว