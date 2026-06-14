“ศิริโชค” จ่อโดนคืน โชว์สำนวนสอบ “ณัฏฐ์ชนน” เสี่ยงผิด กม.ป.ป.ช.โทษถึงคุก หลังเพิ่งฟ้อง 157 สอง ป.ป.ช.

อดีต สส.ปชป. จ่องานเข้า โชว์สำนวน สอบ “ณัฏฐ์ชนน” สส.ภท.เสี่ยงผิด กม.ป.ป.ช มาเผยแพร่ โทษหนักถึงจำคุก หลังเจ้าตัวเพิ่งฟ้อง 2 ป.ป.ช. ในมาตรา 157
วันนี้ (14 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่ นายศิริโชค โสภา อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความพร้อมเอกสารสำนวนการสอบสวน ของคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการพิจารณาคดีของ ป.ป.ช.ในคดีที่มีการกล่าวหา นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย และ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดกรณีกล่าวหารับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด เนื่องจากยอมให้บุคคลภายนอกชำระค่ารักษาพยาบาลแทนให้แก่ตนเอง เป็นจำนวนเงิน 1,335,778 บาท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567 โดย นายศิริโชค อ้างว่า เป็นคดีที่ควรสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2567 แต่กลับถูกนำกลับมาพิจารณาใหม่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมทั้งโพสต์เอกสารสองฉบับ โดยฉบับเเรกเป็นเอกสารสัญญาการกู้เงิน 900,000 บาท ระหว่าง นายณัฏฐ์ชนน กับ นายเนวิน ชิดชอบ ลงวันที่ 20 พ.ย. 2562 ซึ่งเป็นเอกสารที่นายณัฏฐ์ชนน ยื่นเพิ่มเติมขอทบทวนมติ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2567 ส่วนอีกฉบับ เป็นเอกสารสำนวนไต่สวนที่ ผอ.สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมืองเเละองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเสนอสำนวนนี้ต่อคณะกรรมการปปช.ที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้นั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การโพสต์เอกสารดังกล่าวของนายศิริโชค มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะมีความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 36 ที่ได้กำหนดห้ามไม่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานเจ้าหน้าที่ และบุคคลซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของผู้กล่าวหา ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ซึ่งเป็นพยาน หรือกระทำการอันใดอันจะทำให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว และมีโทษตามมาตรา 37 ที่กำหนดว่าหากตรวจสอบพบว่ามีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 36 ให้เลขาธิการ ป.ป.ช.ดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาตัวผู้เปิดเผยข้อมูลโดยเร็ว หากตรวจสอบพบให้ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่เปิดเผยข้อมูล หากเป็นกรณีที่กระทำโดยจงใจให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
และมาตรา 180 ได้กำหนดโทษทางอาญาสำหรับผู้ที่เปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ที่เป็นการเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา หรือชื่อและที่อยู่ของผู้ชี้ช่อง แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา นายศิริโชค ได้ยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. 2 ราย เป็น พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ สำนักงาน ป.ป.ช. เจ้าของสำนวนคดีนายณัฏฐ์ชนน และนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ประธาน ป.ป.ช. ผู้กำกับดูแลสำนักที่รับผิดชอบสำนวน ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 สระบุรี ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มาตรา157 เเห่งประมวลกฎหมายอาญาไปเเล้ว
สำหรับ นายศิริโชค เป็นอดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ 4 สมัย แต่ในการเลือกตั้งปี 2562/2566/2569 นายศิริโชค แพ้การเลือกตั้ง โดยนายศิริโชคเป็นที่รู้จักของสังคมจากผลงานการตรวจสอบรัฐบาลพรรคไทยรักไทย โดยเฉพาะการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี 2545 โดยอภิปรายไม่ไว้วางใจในคดีเลี่ยงภาษีการนำเข้าอุปกรณ์สื่อสารของบริษัท ชิน แซทเทิลไลท์ ของตระกูลชินวัตร และเครื่อง CTX9000 โดย นายศิริโชค อ้างว่า ได้ข้อมูลจาก นายกรเทพ วิริยะ หรือ ชิปปิ้งหมู เเละต่อมา นายกรเทพ ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 46 ที่ จ.เชียงราย อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 นายศิริโชค ถูกศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุกสองปี ปรับ 1 แสนบาท เเต่รอลงอาญาสองปี จากการหมิ่นประมาทลูกชายเจ้าของโรงเเรมดังใน กทม.