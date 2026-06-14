รัฐบาลแจงร่างแก้พรบ.สัญชาติฯ มุ่งแก้สถานะบุคคลที่ค้างคามายาวนาน สิทธิการเมืองตามรธน.อย่ากังวล

“พลอยทะเล” แจง ร่างแก้ไข พรบ.สัญชาติฯ มุ่งแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างคามายาวนาน ย้ำสิทธิ์ทางการเมืองและการลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะอื่นๆ ขออย่ากังวล
วันนี้ (14มิ.ย.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณี เฟจ “Phuket Times ภูเก็ตไทม์” โพสต์ข้อความระบุว่า “คนไทยผวา! มีข่าวว่า รบ.จะแก้กฎหมายสัญชาติ ให้ต่างด้าวผู้ได้สัญชาติใหม่สามารถเล่นการเมืองในประเทศ ได้ทุกระดับ “ภูเก็ต” เรา พม่าเพียบ ฝรั่งอีกครึ่งเกาะ อีกหน่อยคงได้เห็นกลุ่มต่างชาติเหล่านี้ลงปักป้ายสมัคร สท.สจ.อบต.”
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า การแก้ไขกฎหมายไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อมอบสัญชาติไทยให้กับแรงงานต่างด้าวหรือผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย แต่เป็นการแก้ปัญหากลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน มีตัวตนชัดเจน และผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างคามายาวนาน
ทั้งนี้ ถึงแม้บุคคลจะได้รับสัญชาติไทยแล้ว การเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติ
โดยขณะนี้ กระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติ ผ่าน “โครงการรับฟังความคิดเห็นประกอบการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508” ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ซึ่งประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐ ก่อนที่ร่างกฎหมายจะเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาต่อไป
“รัฐบาลยืนยันร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติยังต้องผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากประชาชนและรัฐสภาอีกหลายขั้นตอน ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับสิทธิ์ทางการเมืองและการลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น ขออย่าเป็นกังวล สิทธิ์ทางการเมืองและการลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น ยังเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะอื่นๆ ตามเดิม“ นางสาวพลอยทะเล กล่าว