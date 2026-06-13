เริ่มแล้ว! พช. จัดเต็ม! มหกรรมโอทอปออนไลน์แห่งปี “6 CARNIVALS OTOP Amazing”

พช.ชวนช้อปสินค้า OTOP ผ่านโครงการ “ตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย” บน Shopee และ Nex Gen พร้อมเปิดโอกาสผู้ประกอบการเรียนรู้การขายออนไลน์ พัฒนาสินค้า เพิ่มช่องทางตลาด สร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พช. ได้ดำเนินการการพัฒนาช่องทางการตลาดของ OTOP อย่างต่อเนื่อง โดย “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย” ในปีงบประมาณ 2569 นี้ พช. ได้ร่วมมือกับ 2 แพลตฟอร์มใหญ่ Shopee และ Nex Gen โดยในส่วนของ Shopee นั้นเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำที่รู้จักกันอย่างดี ขณะที่ Nex Gen เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการในปีนี้ เน้นจำหน่ายสินค้าไทยเป็นหลัก ซึ่งทั้ง 2 แพลตฟอร์มได้ร่วมมือกับ พช. จัดทำโครงการภายใต้แนวคิด “6 CARNIVALS OTOP Amazing” มหกรรมโอทอปออนไลน์แห่งปีรวมของดีทั่วไทย ช้อปสนุก สุขใจทุกเดือนมีการจัดทำแคมเปญส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเทศกาลสำคัญ รวม 6 แคมเปญ ดำเนินการต่อเนื่องแคมเปญละประมาณ 30 วัน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2569 ระยะเวลา 6 เดือนเต็ม
“เราทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพราะตระหนักว่าช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ จึงพยายามสรรหาทั้งช่องทางการตลาดและทักษะใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับยุคสมัยมาสนับสนุนผู้ประกอบการโอทอปอยู่เสมอ สำหรับแคมเปญแรกของปีนี้คือ MID YEAR GRAND SALE “มหกรรมลดกลางปี ดีลเดือดแห่งปี” ระหว่างวันที่ 1–30 มิถุนายน 2569 มีกิจกรรมส่งเสริมการขายและส่วนลดต่างๆ ผ่านทั้ง 2 แพลตฟอร์ม คือ Shopee และ Nex Gen จึงอยากเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมกันสนับสนุนสินค้าโอทอปของผู้ประกอบการไทย รวมถึงผู้ประกอบการโอทอปที่สนใจการเปิดร้านค้าออนไลน์ เรียนรู้การพัฒนาสินค้า เทคนิคการขายใหม่ และเพิ่มช่องทางการตลาด ก็สามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศตลอดระยะเวลาโครงการ” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวเชิญชวน
ด้านผู้แทนช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ช้อปปี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือ กับกรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่างเป็นทางการรายแรกของโครงการฯ โดยในปีนี้ “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย” ได้เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษ รวม 6 แคมเปญ ระหว่างเดือนมิถุนายน–พฤศจิกายน 2569 ซึ่งสอดรับกับช่วงแคมเปญการตลาด ประจำเดือนของช้อปปี้ ภายใต้แนวคิด ““ครบ คุ้ม ไว การันตี ที่ช้อปปี้” เพื่อมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งที่คุ้มค่า สะดวก และน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของช้อปปี้ในการสนับสนุน ผู้ประกอบการ ร้านค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยให้เข้าถึงโอกาสทางการค้าในยุคดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม และโซลูชันอีคอมเมิร์ซที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นขยายฐานลูกค้าและสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างมี ประสิทธิภาพช้อปปี้เชื่อมั่นว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่น เสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนและเปิดโอกาสให้สินค้าคุณภาพจากทั่วประเทศสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนในเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยในระยะยาว
ขณะที่ผู้แทน Nex Gen Commerce กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ใน “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย” หลังจากที่ผ่านมาได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการสำคัญจนประสบความสำเร็จร่วมกันมาโดยตลอด อาทิ งาน OTOP Mid Year 2025, งานศิลปาชีพ ประทีปไทย, งาน OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี และงาน OTOP City 2025 โดย Nex Gen Commerce ในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย มีนโยบายหลักในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยทุกระดับ ตั้งแต่ SMEs, OTOP ไปจนถึงวิสาหกิจชุมชน ภายใต้การเก็บค่าธรรมเนียม GP เพียง 1% เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สอดคล้องกับความตั้งใจที่จะเป็น ‘แพลตฟอร์มไทย ส่งเสริมธุรกิจไทย’
สำหรับความร่วมมือในโครงการครั้งนี้ ได้ร่วมสนับสนุนจัดทำแคมเปญพิเศษต่อเนื่องถึง 6 แคมเปญ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2569 ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น และช่วยให้คนไทยเข้าถึงสินค้าชุมชนได้ง่ายขึ้นผ่านแพลตฟอร์มของคนไทยเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้า OTOP ตลอดทั้งโครงการ และมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยยกระดับสินค้าชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้แคมเปญ MID YEAR GRAND SALE “มหกรรมลดกลางปี ดีลเดือดแห่งปี” ซึ่งเป็นแคมเปญแรก ของโครงการ “ตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย” ภายใต้แนวคิด “6 CARNIVALS OTOP Amazing” จะจัดขึ้นระหว่าง 1–30 มิถุนายน 2569 มีโค้ดส่วนลดสูงสุดถึง 100 บาท ผู้สนใจสามารถติดตามและสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ได้ที่ https://shopee.co.th/otop หรือ พิมพ์คำว่า OTOP หรือ โอทอป ในช่องค้นหาในแพลตฟอร์ม ช้อปปี้ ได้ตลอดทุกวัน 24 ชม. และยังสามารถช้อปผ่าน Nex Gen ได้ที่ https://nexgencommerce.one.th/g/otop