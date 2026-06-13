“ธนกร” ลงพื้นที่เมืองคอน เยี่ยมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มั่นใจอนาคตเป็นศูนย์กลางดูแลสุขภาพภาคใต้ ขณะชาวบ้านฝากขอบคุณ “นายกฯ อนุทิน” ชูโครงการไทยช่วยไทย พลัส ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 นพ.กิตติ รัตนสมบัติ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ ให้การต้อนรับ นายธนกร วังบุญคงชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลอย่างเป็นกันเอง
การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการเยี่ยมชมแบบไม่เป็นทางการ โดยนายธนกรได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนอย่างใกล้ชิด ขณะที่คณะผู้บริหารได้นำชมการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ พร้อมนำเสนอศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และความพร้อมในการให้บริการของโรงพยาบาล ซึ่งกำลังก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลที่สำคัญของภาคใต้
นายธนกรกล่าวว่า โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษ์มีพัฒนาการที่น่าชื่นชมในหลายด้าน ทั้งบุคลากร ระบบบริการ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ แม้ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดบางประการ โดยเฉพาะด้านบุคลากรเฉพาะทางและเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม แต่เชื่อมั่นว่าหากได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า โรงพยาบาลแห่งนี้จะสามารถยกระดับศักยภาพในการดูแลรักษาประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างเต็มรูปแบบ และมีบทบาทสำคัญไม่แพ้สถาบันการแพทย์ชั้นนำของภาคใต้
“ผมเห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกคนที่ร่วมกันพัฒนาโรงพยาบาลแห่งนี้ให้เป็นที่พึ่งของประชาชน เชื่อว่าด้วยศักยภาพที่มีอยู่และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะทำให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษ์เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยในอนาคต” นายธนกรกล่าว
นอกจากนี้ นายธนกรยังเปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยหลายคนสะท้อนว่าโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” ของรัฐบาลสามารถช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและเพิ่มสภาพคล่องให้กับเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
“พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนจำนวนมากฝากขอบคุณนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ผลักดันโครงการไทยช่วยไทย พลัส เพราะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่กำลังซื้อยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ทำให้เงินหมุนเวียนในท้องถิ่นมากขึ้น และช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง” นายธนกรกล่าว