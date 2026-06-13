“ณัฐพงษ์-พิธา” โพสต์ข้อความน้อมรำลึกพระมหากรณาธิคุณ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

วันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา ภายหลังจากสำนักพระราชวังออกประกาศการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา แล้ว นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
โดยในเพจ “พรรคประชาชน - People's Party” มีการโพสต์พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พร้อมข้อความว่า “ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชน ขอน้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจทั้งปวง ที่ได้ทรงบำเพ็ญมาตลอดพระชนมชีพ”
ส่วนนายพิธา ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “Pita Limjaroenrat - พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ว่า Wสถิตอยู่ในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์”