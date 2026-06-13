ทช. ปลื้มความสำเร็จ “วันทะเลโลก 2569” คนร่วมงานคึกคัก สร้างพลังเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทยสู่ความยั่งยืน

กิจกรรม วันทะเลโลก (World Oceans Day) ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “REIMAGINE : คิดใหม่ให้ทะเล เพื่อโลกที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ 8–10 มิถุนายน 2569 ณ ลานกิจกรรม Block I สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ได้รับความสนใจจากประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอด 3 วัน สะท้อนถึงกระแสความตื่นตัวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้น
การจัดงานในปีนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรทางทะเล ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทะเลไทย
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ครอบคลุมประเด็นสำคัญด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาทิ การอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง หญ้าทะเล พะยูน ระบบนิเวศชายฝั่ง การจัดการขยะทะเล ตลอดจนการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับการดูแลทรัพยากรทางทะเลของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ภายในงานยังสะท้อนความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลไทย ทั้งการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ การสนับสนุนอุปกรณ์และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมเสวนา Reimagine : ขยะทะเลภัยคุกคามที่ใกล้ตัวเรา กิจกรรม Ted Talk (Storytelling) ภายใต้แนวคิด REIMAGINE : คิดใหม่ให้ทะเล เพื่อโลกที่ยั่งยืน อีกทั้งยังมี Workshop Art toy จากขยะทะเล การประกวดวงดนตรีเยาวชน การแข่งขันประกวดภาพ Ai Ocean vision 2026 : จินตนาการเพื่อทะเลที่ยั่งยืน ตลอดจนการสร้างพื้นที่เรียนรู้สาธารณะ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมากยิ่งขึ้น
อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน คือการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมจากเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ รวมถึงนิทรรศการภาพถ่ายธรรมชาติ ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ความสำเร็จของงานในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่ง ทช. พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลภายใต้แนวคิด 4R ได้แก่ Restoration, Rehabilitation, Regeneration และ Rewilding ควบคู่กับการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ความสำเร็จของการจัดงานวันทะเลโลก 2569 ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ ขยายเครือข่ายความร่วมมือ และผลักดันให้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นวาระร่วมของสังคม เพื่อร่วมกันดูแล “ทะเลไทย” ให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป