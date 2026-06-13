xs
xsm
sm
md
lg

ทช. ปลื้มความสำเร็จ “วันทะเลโลก 2569” คนร่วมงานคึกคัก สร้างพลังเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทยสู่ความยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กิจกรรม วันทะเลโลก (World Oceans Day) ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “REIMAGINE : คิดใหม่ให้ทะเล เพื่อโลกที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ 8–10 มิถุนายน 2569 ณ ลานกิจกรรม Block I สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ได้รับความสนใจจากประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอด 3 วัน สะท้อนถึงกระแสความตื่นตัวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้น

การจัดงานในปีนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรทางทะเล ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทะเลไทย
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ครอบคลุมประเด็นสำคัญด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาทิ การอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง หญ้าทะเล พะยูน ระบบนิเวศชายฝั่ง การจัดการขยะทะเล ตลอดจนการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับการดูแลทรัพยากรทางทะเลของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ภายในงานยังสะท้อนความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลไทย ทั้งการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ การสนับสนุนอุปกรณ์และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมเสวนา Reimagine : ขยะทะเลภัยคุกคามที่ใกล้ตัวเรา กิจกรรม Ted Talk (Storytelling) ภายใต้แนวคิด REIMAGINE : คิดใหม่ให้ทะเล เพื่อโลกที่ยั่งยืน อีกทั้งยังมี Workshop Art toy จากขยะทะเล การประกวดวงดนตรีเยาวชน การแข่งขันประกวดภาพ Ai Ocean vision 2026 : จินตนาการเพื่อทะเลที่ยั่งยืน ตลอดจนการสร้างพื้นที่เรียนรู้สาธารณะ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมากยิ่งขึ้น

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน คือการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมจากเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ รวมถึงนิทรรศการภาพถ่ายธรรมชาติ ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ความสำเร็จของงานในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่ง ทช. พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลภายใต้แนวคิด 4R ได้แก่ Restoration, Rehabilitation, Regeneration และ Rewilding ควบคู่กับการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ความสำเร็จของการจัดงานวันทะเลโลก 2569 ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ ขยายเครือข่ายความร่วมมือ และผลักดันให้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นวาระร่วมของสังคม เพื่อร่วมกันดูแล “ทะเลไทย” ให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป










ทช. ปลื้มความสำเร็จ “วันทะเลโลก 2569” คนร่วมงานคึกคัก สร้างพลังเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทยสู่ความยั่งยืน
ทช. ปลื้มความสำเร็จ “วันทะเลโลก 2569” คนร่วมงานคึกคัก สร้างพลังเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทยสู่ความยั่งยืน
ทช. ปลื้มความสำเร็จ “วันทะเลโลก 2569” คนร่วมงานคึกคัก สร้างพลังเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทยสู่ความยั่งยืน
ทช. ปลื้มความสำเร็จ “วันทะเลโลก 2569” คนร่วมงานคึกคัก สร้างพลังเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทยสู่ความยั่งยืน
ทช. ปลื้มความสำเร็จ “วันทะเลโลก 2569” คนร่วมงานคึกคัก สร้างพลังเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทยสู่ความยั่งยืน
+1