"จุลพันธ์" เผยร่าง รธน.ฉบับเพื่อไทยเสร็จแล้ว มั่นใจฝ่ายค้าน-พรรคร่วมพร้อมหนุน

"จุลพันธ์" เผย ร่าง รธน.ฉบับเพื่อไทย เสร็จแล้ว มั่นใจฝ่ายค้าน-พรรคร่วมรัฐบาล พร้อมหนุน ย้ำแก้กฎหมายต้องเริ่มจากการพูดคุย ไม่ใช่ความขัดแย้ง
วันนี้ (12 มิ.ย.69) ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความคืบหน้าร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับของพรรคเพื่อไทย ว่า เรามีกรอบที่ชัดแล้วโดยการยึดรัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่คนไทยยอมรับว่าเป็นฉบับที่ดีที่สุด ตั้งแต่มีประเทศไทยมา และมีความเป็นประชาธิปไตยที่สุด ซึ่งกระบวนการยกร่างเราได้ยึดตามรัฐธรรมนูญปี 40 และเพื่อเดินหน้าในการหาความร่วมมือจากทุกฝ่าย พร้อมย้ำว่ากระบวนการเดินหน้าจะใช้เวลาอีกไม่นาน คือภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ และคาดว่าจะมีการประชุมร่วมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งอย่างไรก็ต้องเสร็จก่อนวันประชุม และต้องมีระยะเวลาให้รัฐสภาตรวจสอบรายชื่อ คงใช้เวลาอีกไม่นานและขอเวลาในการตรวจร่างให้รอบครอบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ และกระบวนการในการยกร่างของพรรคเพื่อไทยเสร็จสิ้นแล้ว แต่ต้องผ่านการประชุมของสมาชิก และยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยมีเสียงไม่เพียงพอ จึงต้องผ่านกระบวนการชี้แจงกับพรรคอื่นๆ ทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านที่พร้อมจะลงชื่อให้ เราจึงจำเป็นต้องชี้แจงเพื่อให้เกิดความสบายใจ พร้อมย้ำว่าไม่มีนัยยะทางการเมือง และไม่ได้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เพราะมีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้
" ที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดว่า มีบางจุดที่บางฝ่ายอาจจะมีข้อห่วงใย จึงได้มีการถอดรายชื่อ เราจึงต้องมีการปรับแก้เพื่อให้เกิดความสบายใจ เพราะการร่างรัฐธรรมนูญเริ่มจากการพูดคุย เริ่มที่ทุกฝ่ายเห็นถึงประโยชน์ ถ้าเริ่มจากความขัดแย้ง หรือที่ทุกคนเดินถอยหนี การแก้ไขร่างนั้นคงไปถึงฝั่งฝันไม่ได้" นายจุลพันธ์ กล่าว
ส่วนสมาชิกรัฐสภาที่ถอนชื่อออกจากร่างของพรรคเพื่อไทยในครั้งที่แล้วนั้น คาดว่าจะมีการกลับมาลงชื่อให้ในการรับร่างครั้งนี้หรือไม่ นายจุลพันธ์กล่าวว่า เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนเราคงไม่ไปบังคับ ซึ่งครั้งที่แล้วเรามีร่างของเราและนำเสนอ ใครเห็นด้วยก็ลงชื่อ และต้องมีการไปพูดคุยกัน การจะมาจำกัดว่าใครลงบ้างไม่ลงบ้าง อย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเอกสิทธิ์ และไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาล วันนี้ยังคงกลมเกลียวกันดี