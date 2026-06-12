เริ่มแล้ว ! 'แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2026' ระยอง กรมพัฒนาธุรกิจฯ จัดใหญ่ 12-16มิ.ย.นี้

อย่าพลาด โอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจมาถึงแล้ว ! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนร่วมงาน “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2026” ขนแฟรนไชส์คุณภาพกว่า 40 แบรนด์ให้เลือกลงทุน ครบทั้งอาหาร เครื่องดื่ม บริการ การศึกษา และค้าปลีก ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2569 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัลระยอง
วันนี้(12มิ.ย.)นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดงาน ‘แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2026’ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2569 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัลระยอง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโมเดลธุรกิจที่มีระบบบริหารจัดการพร้อมต่อยอด ลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจและสร้างรายได้ การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันเศรษฐกิจฐานรากผ่านระบบแฟรนไชส์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ กระจายรายได้สู่ภูมิภาค และเพิ่มความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ และเป็นหัวใจของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีการลงทุนจากทั้งไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ภายในงานมีการนำ 40 ธุรกิจแฟรนไชส์ดาวเด่นและผ่านการส่งเสริมและพัฒนาจากกรมฯ ในหลากหลายประเภทธุรกิจ อาทิ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจเครื่องดื่ม ธุรกิจการบริการ ธุรกิจการศึกษา และธุรกิจความงาม/สปา รวมถึงยังมีกิจกรรมและสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ สิทธิพิเศษด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงินชั้นนำ การเสวนา Franchise Talk ถ่ายทอดประสบการณ์เผยเคล็ดลับความสำเร็จจากเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงกิจกรรมลุ้นรับ Gift Voucher และส่วนลดแพ็กเกจแฟรนไชส์ ภายในงาน ลดสูงสุดกว่า 30 % มูลค่ากว่า 200,000 บาท เพื่อช่วยลดต้นทุนและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้น
ทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดระยองมีศักยภาพทางเศรษฐกิจโดดเด่น ทั้งภาคอุตสาหกรรม พลังงาน โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว มีมูลค่าการลงทุนสูงติดอันดับต้นของประเทศ เป็นหนึ่งในจังหวัดที่รัฐบาลให้ความสำคัญด้านการค้าและการลงทุนในพื้นที่ EEC ที่เป็นฐานการผลิตสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ปิโตรเคมี และธุรกิจบริการรองรับแรงงานและนักลงทุนจำนวนมาก ส่งผลให้กำลังซื้อและโอกาสทางธุรกิจในพื้นที่ขยายตัวต่อเนื่อง ธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นอีกทางเลือกที่ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นกิจการในพื้นที่เศรษฐกิจเติบโตสูง และสามารถเชื่อมโยงกับการขยายตัวของเมืองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชื่อมั่นว่าการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ทำให้เริ่มธุรกิจได้ทันทีโดยไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ ซึ่งพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะจังหวัดระยองที่กำลังก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการลงทุนระดับนานาชาติของประเทศในอนาคต
“โอกาสนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2026 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัลระยอง ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 - 22.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5953 Call Center 1570 e-Mail : franchisedbd@gmail.com และ Website : https://franchise.dbd.go.th/th”