อธิบดีกรมการปกครอง นำฝ่ายปกครองเพชรบุรี “เคาะประตูบ้าน” เร่งลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นในบัญชี คืบหน้าแล้ว 71.44%

วันนี้(12 มิ.ย.)นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะผู้บริหารกรมการปกครอง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ณ หมู่บ้านหนองเข้ ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีปลัดจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล ร่วมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิด
อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า กรมการปกครองได้ระดมกำลังฝ่ายปกครองทั่วประเทศ ทั้งนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยเร่งอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ “กลุ่มตกหล่น” จำนวนกว่า 1.04 ล้านราย ซึ่งเป็นผู้ที่ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกระทรวงมหาดไทย และระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-LOGBOOK) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มตกหล่นที่ไม่มีรายชื่อในบัญชี สามารถแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเพิ่มเติมได้
อธิบดีกรมการปกครองได้กำชับให้ฝ่ายปกครองทุกระดับใส่ใจความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง ให้ลงพื้นที่เชิงรุกในลักษณะ “เคาะประตูบ้าน” สำรวจ ตรวจสอบสิทธิ และอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนถึงที่พักอาศัย เพื่อให้ประชาชนที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการจากภาครัฐสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึง และไม่ตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐ
“ฝ่ายปกครองต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เข้าไม่ถึงบริการภาครัฐ เราต้องเดินเข้าหาประชาชน ไม่รอให้ประชาชนเดินมาหา เพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสและเข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับอย่างเสมอภาค”
ทั้งนี้ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 23.59 น. พบว่า กลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มตกหล่นตามบัญชีรายชื่อ จำนวน 1,047,520 คน ได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้ว 748,329 คน คิดเป็นร้อยละ 71.44 คงเหลือผู้ที่ต้องดำเนินการลงทะเบียนอีก 299,191 คน ขณะที่กลุ่มนอกบัญชีรายชื่อผู้ตกหล่น ซึ่งมีความประสงค์ขอลงทะเบียนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์กลุ่มเปราะบางและข้อมูล จปฐ. มีจำนวนสูงถึง 1,735,987 คน โดยกรมการปกครอง จะรวบรวมส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด